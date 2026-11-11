Món ăn Việt Nam khiến tỷ phú Jensen Huang mê mẩn

Không phải nhà hàng sang trọng hay những món ăn cầu kỳ, đây mới là lựa chọn khiến CEO NVIDIA Jensen Huang đặc biệt yêu thích mỗi lần đến Hà Nội.

Những ngày gần đây, cái tên Jensen Huang tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh câu chuyện về vị tỷ phú đứng sau đế chế công nghệ NVIDIA, những hình ảnh đời thường của ông khi thưởng thức ẩm thực Việt Nam cũng khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, có một món ăn dường như luôn nằm trong danh sách ưu tiên của vị CEO này mỗi khi ghé thăm Hà Nội: phở bò.

Đầu năm 2025, phở bò Việt Nam được TasteAtlas xếp thứ 93 trong danh sách 100 món ngon nhất thế giới (100 Best Dishes in the World), với 4,44/5 sao. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm đó. Kết quả được tổng hợp từ gần 400.000 lượt bình chọn, đánh giá hơn 11.000 món ăn trên toàn thế giới.

Không chỉ được thực khách quốc tế yêu thích, phở bò còn có sức hấp dẫn đặc biệt với một trong những tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới. Đáng chú ý, trong hai chuyến đến Việt Nam vào tháng 12/2023 và tháng 12/2024, Jensen Huang đều dành thời gian thưởng thức món ăn quen thuộc này tại những quán phở ở Hà Nội.

Hai lần đến Hà Nội, hai lần tìm đến phở

Lần đầu tiên vào tháng 12/2023, Jensen Huang khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại một quán ăn bình dân trên phố Lương Ngọc Quyến. Vị CEO cùng các cộng sự ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, thưởng thức các món ăn đường phố và trò chuyện giữa không khí nhộn nhịp của phố cổ.

CEO Nvidia Jensen Huang (giữa) thưởng thức ẩm thực Việt trên đường Lương Ngọc Quyến. Ảnh: Hoang Anh Tuan/Facebook

Sau đó, ông tiếp tục ghé một quán phở trên phố Hàng Nón. Hình ảnh vị tỷ phú mặc trang phục giản dị, ngồi bên bát phở bò nóng hổi nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một trong những địa điểm gây chú ý nhất trong hành trình ẩm thực lần đó là Phở Lý Béo, quán phở mâm nằm tại khu vực ngã ba Hàng Nón - Hàng Quạt - Hàng Hòm. Theo chia sẻ của chủ quán, đoàn khách của Jensen Huang có khoảng hơn 30 người ghé tới. Trong đó, những người trực tiếp ngồi ăn đều gọi món bán chạy của quán là phở bò sốt vang. Sau bữa ăn, các bát phở đều được dùng hết, để lại ấn tượng với chủ quán và nhân viên.

CEO Nvidia Jensen Huang ăn phở bò ở một quán vỉa hè. Ảnh: Hoang Anh Tuan/Facebook

Điều thú vị là Phở Lý Béo không phải một nhà hàng sang trọng. Quán được mở từ năm 1993, mang phong cách phở vỉa hè đặc trưng của Hà Nội xưa. Thay vì bàn ăn thông thường, thực khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, thưởng thức phở được đặt trên mâm nhôm. Chính cách phục vụ mộc mạc, gần gũi này đã tạo nên nét riêng cho địa chỉ ẩm thực giữa lòng phố cổ.

Thực đơn của quán tập trung vào phở bò với các lựa chọn như bắp, gầu, thịt u và đặc biệt là phở sốt vang. Phần thịt bò được chế biến mềm, nước dùng hầm từ xương có vị ngọt đậm đà. Đây cũng là món ăn được nhiều thực khách lựa chọn khi ghé quán.

Phở Lý Béo được mở từ năm 1993, gây ấn tượng với thực khách khi được đặt trên chiếc mâm nhôm

Chưa dừng lại ở đó, trong chuyến trở lại Việt Nam vào tháng 12/2024, Jensen Huang tiếp tục chọn phở cho bữa sáng tại Hà Nội. Lần này, ông ghé một quán phở trên phố Bát Đàn - con phố vốn được xem là một trong những địa chỉ quen thuộc của những tín đồ phở Thủ đô.

Theo chia sẻ của chủ quán, vị CEO NVIDIA gọi một bát phở tái nạm ăn kèm quẩy. Đoàn đi cùng ông có khoảng 20 người và đã khảo sát địa điểm từ trước. Hình ảnh Jensen Huang thưởng thức phở giữa phố cổ một lần nữa thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.

Tháng 12/2024, CEO NVIDIA thưởng thức phở tại Bát Đàn, một trong những con phố bán phở lâu đời và nổi tiếng tại Hà Nội. Ảnh: VnExpress

Hai lần ghé thăm, hai lựa chọn phở khác nhau, nhưng đều mang đậm màu sắc ẩm thực Hà Nội. Một bên là phở bò sốt vang tại quán vỉa hè với chiếc mâm nhôm giản dị, bên còn lại là phở tái nạm ăn cùng quẩy tại một địa chỉ lâu đời trên phố Bát Đàn.

Phở gia truyền Bát Đàn

Bát phở bình dân và sức hút của ẩm thực Việt

Sức hấp dẫn của phở bò nằm ở sự kết hợp của nhiều nguyên liệu tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự cầu kỳ trong chế biến. Nước dùng thường được ninh từ xương bò, kết hợp với các loại gia vị như quế, hồi, thảo quả, đinh hương để tạo nên mùi thơm đặc trưng. Bánh phở mềm, thịt bò được thái thành từng lát, ăn cùng hành lá, rau thơm và một chút chanh, ớt tùy khẩu vị.

Tùy từng quán và vùng miền, món ăn lại có những cách biến tấu riêng. Có người thích phở tái với những lát thịt bò vừa chín tới, có người lại mê phần thịt chín, gầu giòn hay sốt vang đậm đà. Dù lựa chọn thế nào, một bát phở nóng vẫn là hình ảnh quen thuộc gắn liền với nhịp sống của người Việt.

Đáng chú ý, phở không chỉ là món ăn được du khách yêu thích mà còn mang giá trị văn hóa lâu đời. Tháng 8/2024, phở Hà Nội và phở Nam Định chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từng dành lời khen cho Việt Nam với nền văn hóa phong phú, con người thân thiện và ẩm thực tuyệt vời, Jensen Huang cũng góp thêm một câu chuyện thú vị vào hành trình quảng bá món ăn Việt ra thế giới. Có lẽ, không cần đến những bàn tiệc xa hoa, đôi khi một bát phở nóng hổi trên chiếc mâm nhôm hay bên góc phố đông người cũng đủ để tạo nên trải nghiệm đáng nhớ với một vị khách phương xa.