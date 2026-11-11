Hàn Quốc biến "Ngày Văn hóa" thành cỗ máy kéo khách suốt hơn 10 năm, 24/11 đang mở ra "mùa kinh doanh" mới cho người Việt như thế nào?

Hơn 10 năm qua, chỉ một buổi tối thứ Tư mỗi tháng đã giúp rạp phim Hàn Quốc tăng hơn 40% khán giả vào ngày áp dụng. Nay Việt Nam lần đầu có ngày nghỉ lễ dành cho văn hóa, và chưa đến 24/11, doanh nghiệp du lịch, giải trí đã bắt đầu đón đầu. Liệu đây chỉ là một ngày nghỉ, hay một thị trường thực sự?

Còn hai tuần nữa, người lao động Việt Nam đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên với tư cách một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, theo Nghị quyết 28/2026/QH16 có hiệu lực từ 1/7/2026. Năm nay, 24/11 rơi vào thứ Ba và chỉ được nghỉ đúng một ngày, không hoán đổi. Thế nhưng thị trường đã kịp phản ứng nhanh hơn nhiều người nghĩ.

Diễu hành Việt phục tại Sun World Hạ Long, một hoạt động trong tuần lễ văn hóa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo thống kê của cơ quan quản lý, 34 tỉnh, thành đã chuẩn bị hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng, khoảng 450 hoạt động đã được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Riêng chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Hà Nội dự kiến có khoảng 60.000 người tham gia. Ở Phú Thọ, 120 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá hàng hóa, dịch vụ nhân dịp này. Nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com lần đầu đưa một nhánh ưu đãi riêng cho Ngày Văn hóa Việt Nam vào đợt sale 11.11, còn Sun Group công bố một tuần lễ văn hóa riêng tại các tổ hợp Sun World trên cả nước.

Một ngày lễ mới, chỉ sau vài tháng, đã bắt đầu có hình hài của một "mùa kinh doanh".

Không chỉ là một ngày nghỉ

Để hiểu vì sao thị trường nhanh chân như vậy, cần nhìn ngày 24/11 trong một bức tranh lớn hơn. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026, văn bản đặt nền móng cho Ngày Văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên đưa ra chỉ tiêu định lượng cho công nghiệp văn hóa: đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% vào năm 2045, đồng thời bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa.

Trong khung chính sách ấy, ngày nghỉ 24/11 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh. Nó là một công cụ tạo cầu: trao cho hàng triệu người một khoảng thời gian rảnh rỗi được gắn sẵn với chủ đề văn hóa. Nhà nước cũng chủ động kéo dài và mở rộng nó. Chỉ thị 35/CT-TTg gắn ngày 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, biến một ngày nghỉ thành một tuần hoạt động. Thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ ngày 13/10/2026 khuyến khích bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, khu du lịch, cơ sở vui chơi giải trí mở cửa rộng rãi, kéo dài giờ phục vụ, miễn hoặc giảm phí, nhất là vào ngày 24/11, đồng thời đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp vận động hội viên triển khai ưu đãi theo ngày hoặc theo khung giờ. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm tại 10 nhóm bảo tàng, di tích và vườn quốc gia.

Nói cách khác, nhà nước đã dựng sân khấu. Câu hỏi còn lại là thị trường sẽ diễn vở gì trên đó.

Bài học từ "Ngày Văn hóa" của Hàn Quốc

Việt Nam không phải nước đầu tiên thử gắn văn hóa với một ngày cố định trên lịch. Từ tháng 1/2014, Hàn Quốc chọn ngày thứ Tư cuối cùng của mỗi tháng làm "Ngày Văn hóa". Vào buổi tối hôm đó, vé xem phim tại các chuỗi rạp được giảm khoảng một nửa, các cung điện lớn ở Seoul như Gyeongbokgung, Changdeokgung mở cửa miễn phí, nhiều bảo tàng, triển lãm và sân khấu đồng loạt giảm giá.

Khán giả xếp hàng trước quầy vé một cụm rạp Megabox ở Seoul. Ảnh minh họa: Doo Ho Kim

Ban đầu, giới phát hành phim lo ngại giảm giá chẳng khác gì phát vé miễn phí. Nhưng một nghiên cứu của Trường Chính sách công và Quản lý KDI, sử dụng dữ liệu phòng vé theo ngày và theo vùng, cho thấy Ngày Văn hóa làm tăng trung bình 34% doanh thu và 43,7% lượng khán giả điện ảnh vào ngày áp dụng. Quan trọng hơn, nghiên cứu không tìm thấy dấu hiệu khán giả chỉ dời lịch từ thứ Ba hay thứ Năm sang thứ Tư để hưởng giá rẻ. Nói cách khác, Ngày Văn hóa tạo ra nhu cầu mới, chứ không chỉ chia lại nhu cầu cũ.

Khu vực tư nhân Hàn Quốc vì thế dần đưa ngày này vào lịch kinh doanh của mình. Các chuỗi rạp lớn gắn suất chiếu giá rẻ vào khung giờ tối, các nền tảng bán vé trực tuyến tung chương trình riêng cho vé biểu diễn, triển lãm đúng dịp. Năm 2025, chính phủ còn phát phiếu giảm giá vé phim có thể cộng dồn với ưu đãi Ngày Văn hóa, đưa giá một suất chiếu xuống còn 1.000 won. Đến năm 2026, chương trình được đổi tên thành "Thứ Tư văn hóa" và mở rộng ra nhiều ngày thứ Tư hơn trong tháng.

Điều khiến mô hình này thành công không phải mức giảm giá, mà là sự lặp lại. Một ngày văn hóa diễn ra đều đặn đủ để người tiêu dùng hình thành thói quen, và đủ để doanh nghiệp yên tâm đầu tư thiết kế sản phẩm cho nó.

Thú vị là người Việt thực ra đã làm quen với mô hình này từ lâu mà ít ai để ý. Chuỗi rạp CGV, doanh nghiệp gốc Hàn Quốc, từ trước đã có chương trình mang đúng tên "CGV Culture Day" tại Việt Nam, áp dụng giá vé đồng giá vào thứ Hai cuối cùng của mỗi tháng. Chỉ có điều, đó vẫn là sáng kiến riêng của một doanh nghiệp, chưa gắn với một ngày lễ quốc gia. Ngày 24/11 có thể là cú hích để kiểu "ngày văn hóa" như vậy trở thành thói quen chung của cả thị trường.

Những cách đón đầu đầu tiên

Năm đầu tiên cho thấy ít nhất ba cách tiếp cận khác nhau.

Cách thứ nhất là của các nền tảng đặt chỗ: không chờ đến ngày lễ mà bán trước. Trip.com gắn ưu đãi Ngày Văn hóa vào mùa sale 11.11, diễn ra từ 11 đến 14/11, khoảng mười ngày trước ngày nghỉ, và chọn hàng có chủ đích.

Danh mục tập trung vào trải nghiệm văn hóa: các show diễn như Ký ức Hội An, Đất nước Thiên hùng ca, múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long ở Hà Nội hay Nhà hát Rồng Vàng ở TP.HCM được bán theo hình thức mua 1 tặng 1 hoặc giảm đến 50%, bên cạnh những trải nghiệm nhỏ như Bảo tàng Phở hay thuyền thúng rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An. Cùng đợt, nền tảng này vẫn mở vé máy bay quốc tế đồng giá từ 999.000 đồng trên một số đường bay. Ngày Văn hóa được đặt vào đúng mùa người tiêu dùng đã sẵn tâm lý chi tiền cho kỳ nghỉ cuối năm, thay vì đứng một mình.

Cách thứ hai là của các tổ hợp giải trí: biến một ngày thành một tuần nội dung. Tuần lễ văn hóa "Nét Việt muôn nơi" của Sun Group diễn ra từ 20 đến 26/11, trải từ minishow văn hóa ba miền và diễu hành Việt phục ở Sun World Hạ Long, ẩm thực xứ Quảng ở Bà Nà Hills đến triển lãm nghệ thuật và các workshop làm gốm, viết thư pháp ở núi Bà Đen. Ở đây, văn hóa không phải món hàng giảm giá, mà là nội dung được sản xuất riêng để kéo khách.

Sân khấu xiếc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Cách thứ ba đến từ chính các đơn vị nghệ thuật: giảm giá và mang sân khấu ra khỏi nhà hát. Liên đoàn Xiếc Việt Nam giảm 20% giá vé cả ba chương trình "Sơn Thần Thủy Quái", "Lời của tre" và "Ước mơ xanh", riêng "Ước mơ xanh" giảm 50% cho sinh viên. Nhà hát Múa rối Việt Nam giảm 20% giá vé các buổi diễn trong suốt tháng 11, đưa múa rối nước vào biểu diễn tại một trung tâm thương mại ở Long Biên và tổ chức chương trình miễn phí cho thiếu nhi đúng ngày 24/11. Nhà hát Kịch Việt Nam xếp chuỗi bốn vở diễn từ 21 đến 28/11. Những đơn vị vốn quen chờ khán giả tìm đến giờ chủ động đi tìm khán giả.

Một ngày hay một thói quen?

Dù khởi đầu sôi động, ngày 24/11 vẫn đối mặt với một giới hạn mà mô hình Hàn Quốc không gặp: nó chỉ diễn ra mỗi năm một lần, và năm nay lại rơi vào giữa tuần. Một đỉnh cầu ngắn hạn, dù lớn, khó đủ để doanh nghiệp thay đổi cách đầu tư sản phẩm. Kinh nghiệm Hàn Quốc cũng cho thấy giảm giá chỉ là cái cớ ban đầu; thứ giữ chân khán giả là chất lượng của bộ phim, vở diễn hay không gian trưng bày đằng sau tấm vé.

Bởi vậy, năm 2026 nên được nhìn như một phép thử hơn là một mùa gặt. Những gì diễn ra trong tuần văn hóa này, từ lượng khách bảo tàng, vé nhà hát đến giao dịch trên các nền tảng đặt chỗ, sẽ là dữ liệu đầu tiên cho thấy người Việt sẵn sàng chi bao nhiêu cho văn hóa khi có thời gian và có lý do.

Nếu câu trả lời đủ tích cực, 24/11 có thể trở thành điều mà các nhà làm chính sách mong muốn: không chỉ là một ngày nghỉ, mà là điểm khởi đầu của một thói quen. Và khi đó, "mùa kinh doanh" mới này sẽ không chỉ thuộc về những nền tảng du lịch hay tổ hợp giải trí lớn, mà thuộc về cả những nghệ sĩ múa rối, những diễn viên xiếc, diễn viên kịch và những bảo tàng nhỏ vẫn lặng lẽ chờ khán giả quanh năm.