Từ ngày biết cách tận dụng phần nguyên liệu ít ai để ý, tôi tiết kiệm được tiền đi chợ mà mâm cơm vẫn có món ngon

Món ăn có vị ngọt của thịt, độ giòn nhẹ của cuống súp lơ, rất hợp ăn cùng cơm nóng. Lưu ý không nên thái quá dày hoặc xào quá lâu vì phần cuống sẽ mất độ giòn.

Đi chợ đôi khi không phải cứ mua nhiều thực phẩm mới nấu được một mâm cơm đầy đặn. Có những phần rau củ thường bị cắt bỏ như lá non, cuống rau hay phần thân giòn, nếu biết sơ chế và chế biến đúng cách vẫn có thể trở thành nguyên liệu cho những món ăn rất ngon.

Tôi thường áp dụng mẹo này khi mua súp lơ và củ cải. Thay vì chỉ lấy phần bông súp lơ rồi bỏ lá, cuống hoặc vứt hết phần lá củ cải, có thể tận dụng những phần còn non, tươi và sạch để chế biến riêng. Chỉ cần thêm một ít thịt băm, tôm cùng gia vị quen thuộc là đã có một mâm cơm tiết kiệm mà không hề đơn điệu.

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Cuống súp lơ xào thịt

Phần cuống súp lơ thường bị bỏ đi, nhưng nếu còn tươi, không xơ già thì có độ giòn ngọt khá thú vị. Gọt bỏ lớp vỏ ngoài hơi cứng, giữ lại phần lõi non bên trong rồi thái lát mỏng hoặc thái sợi.

Thịt lợn băm ướp với chút nước mắm, tiêu và hành khô. Phi thơm hành, cho thịt vào đảo săn rồi thêm cuống súp lơ. Xào nhanh trên lửa vừa đến khi cuống vừa chín tới, nêm lại gia vị và rắc thêm hành lá.

Món ăn có vị ngọt của thịt, độ giòn nhẹ của cuống súp lơ, rất hợp ăn cùng cơm nóng. Lưu ý không nên thái quá dày hoặc xào quá lâu vì phần cuống sẽ mất độ giòn.

Lá súp lơ non xào tỏi

Những chiếc lá súp lơ còn non, xanh và không bị dập hoàn toàn có thể tận dụng để làm món rau xào. Nhặt bỏ phần già, gân quá cứng, rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn.

Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho phần thân lá vào đảo trước, sau đó mới thêm phần lá mềm. Nêm một chút muối hoặc nước mắm, xào nhanh trên lửa lớn đến khi rau vừa chín. Nếu lá hơi già, có thể chần sơ trước khi xào để món ăn mềm hơn.

Lá súp lơ có vị ngọt nhẹ, khi xào cùng tỏi rất thơm. Đây là cách đơn giản để tận dụng phần rau thường bị bỏ quên mà không cần mua thêm một bó rau riêng.

Canh lá củ cải nấu tôm

Nếu mua được củ cải còn nguyên phần lá non, xanh tươi, đừng vội bỏ đi. Lá củ cải nhặt kỹ, rửa sạch, thái nhỏ. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, giã hoặc băm nhỏ để tạo vị ngọt cho nước canh.

Phi thơm hành, cho tôm vào xào sơ rồi thêm lượng nước vừa đủ. Khi nước sôi, cho lá củ cải vào nấu đến khi vừa chín, nêm gia vị vừa ăn. Có thể thêm một chút gừng thái sợi để nước canh thơm và dễ ăn hơn.

Lá củ cải có vị hơi hăng đặc trưng, vì vậy nên chọn lá non, nấu vừa chín và không cho quá nhiều. Bát canh có vị ngọt từ tôm, màu xanh bắt mắt, giúp cân bằng hai món xào trên mâm.

Mẹo nhỏ để đi chợ tiết kiệm hơn

Khi mua rau củ, nên ưu tiên những loại còn lá và cuống tươi, không dập úng hay có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, không phải phần nào cũng nên tận dụng. Những đoạn quá già, xơ cứng, dập nát hoặc có dấu hiệu thối hỏng vẫn cần bỏ đi.

Một mẹo khác là nên chọn thực phẩm có thể dùng được nhiều phần trong cùng một lần chế biến. Chẳng hạn, mua một cây súp lơ có thể dùng phần bông cho món luộc hoặc xào, phần cuống non đem xào thịt, lá non chế biến thành món rau. Củ cải cũng có thể dùng phần củ nấu canh, phần lá non nấu riêng nếu còn tươi sạch.

Tiết kiệm trong bữa ăn không có nghĩa là cố tận dụng mọi thứ bất kể chất lượng. Điều quan trọng là biết phân biệt phần nào còn ngon, phần nào nên bỏ và biến những nguyên liệu phù hợp thành món ăn hấp dẫn. Đôi khi, chỉ cần thay đổi thói quen sơ chế một chút, giỏ đi chợ đã có thể dùng được nhiều hơn mà mâm cơm vẫn đủ đầy.