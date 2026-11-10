Đón tin vui, Vietnam Airlines bất ngờ "có thêm" hơn 4.500 tỷ đồng chỉ sau vài giờ

Thanh khoản cũng tăng vọt với 1,8 triệu cổ phiếu được sang tay, đẩy vốn hóa Vietnam Airlines tăng thêm 4.500 tỷ đồng chỉ sau vài giờ giao dịch, lên hơn 71.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bất ngờ tăng kịch trần trong phiên sáng 10/11, lên 22.850 đồng/cp, tương ứng mức tăng 6,78%. Đây là lần đầu tiên HVN trở lại sắc tím sau hơn ba tháng, kể từ phiên 3/8/2026.

Đáng chú ý, bảng điện ghi nhận dư mua giá trần hàng nghìn cổ phiếu trong khi bên bán hoàn toàn trắng lệnh. Thanh khoản cũng tăng vọt với 1,8 triệu cổ phiếu được sang tay, đẩy vốn hóa Vietnam Airlines tăng thêm 4.500 tỷ đồng chỉ sau vài giờ giao dịch, lên hơn 71.000 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của HVN diễn ra ngay sau khi Vietnam Airlines công bố bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với ANA Holdings, một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản.

Đây được xem là bước phát triển mới trong mối quan hệ kéo dài một thập kỷ giữa hai doanh nghiệp. Từ tháng 7/2016, ANA Holdings đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Trong những năm qua, hai bên triển khai liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên, đồng thời phối hợp trong hoạt động bán hàng, tiếp thị và phát triển sản phẩm.

Theo thỏa thuận mới, quan hệ hợp tác sẽ được nâng lên một bước khi hai hãng hướng tới mô hình chia sẻ doanh thu trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên dự kiến phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng và dịch vụ hành khách, thay vì chủ yếu hợp tác liên danh chuyến bay như trước đây.

Động thái này được kỳ vọng giúp Vietnam Airlines khai thác hiệu quả hơn mạng bay quốc tế, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình liên doanh vẫn cần sự chấp thuận của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường quốc tế quan trọng của Vietnam Airlines. Tính đến tháng 10/2026, hãng khai thác 11 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. Riêng 9 tháng đầu năm, lượng khách trên thị trường này tăng 18%, trong khi doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ.

Thỏa thuận hợp tác mới cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines tiếp tục phục hồi về quy mô, dù áp lực chi phí vẫn hiện hữu.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 39.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 320 tỷ đồng, giảm hơn 56%. Riêng công ty mẹ báo lỗ 284 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lãi hơn 412 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Theo giải trình của Vietnam Airlines, chi phí nhiên liệu trong quý III tại công ty mẹ tăng khoảng 4.360 tỷ đồng, tương đương 61,1% so với cùng kỳ, vượt mức tăng của doanh thu và thu nhập khác.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của hãng đạt hơn 114.264 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.652 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.170 tỷ đồng.

Về hoạt động khai thác, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 122.000 chuyến bay trong 9 tháng, vận chuyển trên 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Hãng đồng thời tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo, trong khi dự kiến bổ sung thêm các điểm đến Ahmedabad, Hàng Châu và Singapore trong quý cuối năm.