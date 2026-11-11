Sun Group mua tối đa 8 động cơ máy bay từ liên doanh sản xuất Mỹ - Pháp hàng đầu thế giới: Hãng hàng không mới 1 năm tuổi muốn tăng đội bay gấp 5 lần, lên 100 chiếc vào năm 2030

Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không thuộc Sun Group, vừa ký thỏa thuận mua 4 động cơ dự phòng LEAP-1A từ CFM International, đồng thời có quyền chọn mua thêm tối đa 4 động cơ.

Ngày 10/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) và CFM International công bố thỏa thuận mua 4 động cơ dự phòng LEAP-1A, kèm quyền chọn mua thêm tối đa 4 động cơ. Các động cơ sẽ phục vụ đội tàu bay Airbus A320neo đang mở rộng của hãng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng khai thác và củng cố nền tảng kỹ thuật cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Theo công bố, thỏa thuận còn bao gồm gói bảo hành mở rộng đối với động cơ, mô-đun và phụ tùng, trong đó có các bộ phận giới hạn tuổi thọ (LLP). CFM International cũng hỗ trợ các chương trình nâng cấp và thay đổi kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Từ 20 lên 100 tàu bay sau 4 năm, Sun PhuQuoc Airways đang đặt mục tiêu tăng đội bay gấp 5 lần

Đáng chú ý, thương vụ với CFM International được công bố ngay sau khi Sun PhuQuoc Airways tròn 1 năm khai thác thương mại.

Hiện hãng đang vận hành 20 tàu bay thân hẹp sử dụng động cơ của CFM International. Trong đó, 18 tàu Airbus A320neo/A321neo được trang bị động cơ LEAP-1A và 2 tàu Airbus A321ceo sử dụng động cơ CFM56-5B.

Theo kế hoạch được doanh nghiệp công bố, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu nâng đội bay lên 33 tàu vào cuối năm 2026 và khoảng 100 tàu vào năm 2030.

So với quy mô 20 tàu bay hiện tại, mục tiêu này tương đương mức tăng gấp 5 lần trong khoảng 4 năm. Nếu đạt được, hãng sẽ bổ sung khoảng 80 tàu bay so với đội bay đang khai thác.

Quy mô đội bay tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ vào nhiều hạng mục, không chỉ dừng ở việc tiếp nhận máy bay mà còn bao gồm động cơ dự phòng, bảo dưỡng, phụ tùng và năng lực kỹ thuật.

Đây cũng là lý do Sun PhuQuoc Airways đưa các thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành dài hạn vào hợp tác với CFM International.

Đối tác của Sun Group là liên doanh giữa 2 tập đoàn hàng không lớn của Mỹ và Pháp

CFM International được thành lập năm 1974, là liên doanh theo tỷ lệ 50/50 giữa GE Aerospace và Safran Aircraft Engines. Đây là nhà cung cấp động cơ máy bay thương mại hàng đầu thế giới, hiện sản xuất 2 dòng động cơ chủ lực là LEAP và CFM56.

Trong đó, LEAP-1A là dòng động cơ được phát triển cho máy bay Airbus A320neo. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, động cơ này giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO₂ so với thế hệ trước, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tiếng ồn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Đối với Sun PhuQuoc Airways, việc sử dụng động cơ LEAP-1A trên phần lớn đội bay Airbus A320neo/A321neo hiện tại giúp hãng xây dựng nền tảng khai thác đồng bộ. Thỏa thuận bổ sung động cơ dự phòng cùng các điều khoản bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật được xem là một phần trong kế hoạch chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Sun Group kiêm Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết đầu tư năng lực kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu phát triển là lựa chọn có chủ đích của hãng.

Trong khi đó, ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CFM International, cho biết động cơ LEAP có hiệu quả nhiên liệu, độ tin cậy và hiệu suất khai thác cần thiết để hỗ trợ kế hoạch mở rộng của Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 1/11/2025. Hãng phát triển mạng đường bay lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối đảo với các điểm đến trong nước và quốc tế.