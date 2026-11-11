Heineken 0.0 CLUB mang đến trải nghiệm pickleball ngay tại hồ bơi giữa không gian sáng tạo

Cuối tuần vừa qua, tọa độ tiếp theo của Heineken 0.0 Club chính thức lộ diện ngay giữa không gian sáng tạo của Ô Newsstand Cafe & Art Space.

Vẫn giữ tinh thần "Sảng khoái kết nối, mọi lúc mọi nơi", Heineken 0.0 tiếp tục mang đến chuỗi trải nghiệm độc đáo với sân pickleball ngay trong lòng hồ bơi, cùng đêm tiệc ra mắt Heineken 0.0 Pickleball Pack - Phiên bản giới hạn đặc biệt hợp tác cùng JOOLA - thương hiệu thiết bị thể thao nổi tiếng thế giới.

Tại sự kiện, Ô Newsstand Cafe & Art Space - Không gian sáng tạo, bất ngờ khoác lên mình diện mạo của một sân pickleball, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa sáng tạo nghệ thuật và lối sống năng động. Điểm nhấn sân đấu được bố trí ngay trong lòng hồ bơi đã thu hút sự hào hứng của nhiều nghệ sĩ và các cộng đồng pickleball đến nhập cuộc, cùng chơi, cùng cheer, và mở ra những kết nối mới.

Các câu lạc bộ pickleball như Ham Chơi Social Club, DJoy, Sports Social Club, team Pickleball Việt Nam đã xuất hiện, nhanh chóng nhập cuộc và giao lưu cùng nhau thông qua các trận đấu gây cấn. Mỗi pha bóng là một dịp để cùng cổ vũ, chia sẻ niềm vui và tận hưởng tinh thần "Sảng khoái kết nối" với Heineken 0.0. (Ảnh: Heineken)

Đặc biệt, đêm tiệc Heineken 0.0 CLUB diễn ra vào tối ngày 1/11 quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, cùng khách mời từ giới sáng tạo, thời trang và thể thao mang đến một không khí sôi động và những giây phút kết nối bất ngờ tại sự kiện.

Các nghệ sĩ MLee, Dustin Phúc Nguyễn, Le Pa Da cũng nhập hội "Dân chơi kết nối" tại đêm tiệc Heineken 0.0 CLUB (Ảnh: Heineken)

Sân pickleball độc đáo được thiết kế ngay giữa hồ bơi đã gây ấn tượng mạnh ngay từ khoảnh khắc khách mời bước vào khu vực sự kiện. Tất cả đều tràn đầy hứng khởi, nôn nóng cầm vợt để trải nghiệm sân chơi có một không hai này cùng đồng đội, tận hưởng những khoảnh khắc kết nối sảng khoái trên sân.

Bên cạnh sân pickleball ngoài trời, khu vực trải nghiệm tương tác trong nhà cũng mang đến những hoạt động kết nối đầy thú vị: khu vực photobooth để người chơi cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc kết nối đáng nhớ cùng bạn bè, khu vực DIY để tự tay thiết kế bộ móc khóa theo sở thích cá nhân. Đặc biệt, quầy 0.0 Bar là điểm dừng chân để người chơi thưởng thức Heineken 0.0 với hương vị đại mạch êm mượt, và sảng khoái kết nối cùng nhau.

Quỳnh Laze - Jessi Nguyễn hào hứng khi tự tay thiết kế bộ móc khóa mang dấu ấn cá nhân (Ảnh: Heineken)

Ra mắt phiên bản giới hạn Heineken 0.0 Pickleball Pack

Điểm nhấn của chuỗi trải nghiệm Heineken 0.0 CLUB tại Ô Newsstand Cafe & Art Space chính là màn ra mắt phiên bản giới hạn Heineken 0.0 Pickleball Pack, kết hợp cùng Joola - thương hiệu thiết bị thể thao danh tiếng. Ngay từ khoảnh khắc lộ diện, phiên bản giới hạn đã được dự đoán sẽ trở thành cơn sốt mới, một xu hướng không thể bỏ lỡ của dân chơi pickleball. Với thiết kế 5 lon Heineken 0.0 đi kèm 1 ống bóng Joola trong 1 lốc xách tay tiện lợi, Heineken 0.0 Pickleball Pack dễ mang theo, dễ dàng chia sẻ, dù là trên sân đấu hay bất kỳ đâu, từ phút giải lao, khoảnh khắc kết trận đến những cuộc hẹn ngẫu hứng cùng bạn bè. Heineken 0.0 Pickleball Pack gói trọn vẹn tinh thần sảng khoái kết nối, mọi lúc mọi nơi, 0,0% độ cồn.

Phiên bản giới hạn Heineken 0.0 Pickleball Pack được ra mắt tại đêm tiệc Heineken 0.0 CLUB vào tối 1/11 (Ảnh: Heineken)

Cầm trên tay phiên bản đặc biệt này, anh Johny - thành viên của Ham Chơi Social Club chia sẻ: "Điều mình thích ở pickleball là dù mới gặp nhau trên sân, mọi người vẫn dễ dàng bắt nhịp qua từng trận đấu. Bộ sưu tập Heineken 0.0 x JOOLA khiến mình nghĩ ngay đến tinh thần kết nối cởi mở đó, nơi niềm vui không chỉ nằm ở cuộc chơi, mà còn ở những người mình được gặp và kết nối trên sân."

Từ trung tâm thương mại, ga Metro đến không gian sáng tạo, mỗi tọa độ của Heineken 0.0 CLUB đều biến địa điểm quen thuộc thành một không gian kết nối sảng khoái, minh chứng cho tinh thần sảng khoái kết nối, mọi lúc mọi nơi. Heineken 0.0 đưa lối sống năng động và văn hóa kết nối bước ra khỏi sân đấu, mang đến trải nghiệm bất ngờ và dần trở thành phong cách sống mới của người trẻ năng động.

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

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