Việt Nam đang xây tổ hợp cáp treo 2.076 tỷ đồng đưa du khách lên đỉnh núi cao gần 1.700m, rút ngắn thời gian di chuyển từ 4 tiếng xuống 15 phút

Dự án cũng được định vị như một “bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi lịch sử, văn hóa và cảnh quan hòa quyện trong một không gian mang tinh thần Điện Biên Phủ.

Chiều 9/11, ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, UBND xã Mường Phăng về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe báo cáo về Dự án Tổ hợp nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ khu vực xã Mường Phăng. Đối với Dự án đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai hai điểm tái định cư.

Đáng chú ý, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Phăng, công tác giải phóng mặt bằng dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ cơ bản hoàn thành. Tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao đạt gần 30 ha, liên quan đến 195 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Tổng kinh phí bồi thường đạt hơn 51,69 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ (Ảnh: UBND tỉnh Điện Biên)

Liên quan đến quá trình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở pháp lý thống nhất cho quá trình thực hiện.

Đồng thời, chính quyền xã Mường Phăng được yêu cầu tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng dự án.

Tuyến cáp treo dài hơn 5km﻿ rút ngắn thời gian di chuyển từ 4 tiếng xuống 15 phút

Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 10/5/2026, dự án do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích khoảng 35,35 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi, tỉnh Điện Biên.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 2.076 tỷ đồng trong giai đoạn đầu cùng ý tưởng phát triển độc đáo, đây là một trong những công trình trọng điểm mang tính biểu tượng, góp phần đánh dấu giai đoạn phát triển mới của vùng đất lịch sử.

Trái tim của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km, công suất dự kiến lên tới 2.500 khách/giờ. Tuyến cáp hùng vĩ sẽ là nhịp cầu trên không kết nối liền mạch từ Khu ga đi (kề cận di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng) tới Khu ga đến tọa lạc trên đỉnh Pú Tó Cọ linh thiêng - nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu.

Ở độ cao gần 1.700m giữa đại ngàn Mường Phăng, đỉnh Pú Tó Cọ từng được một trong những vị tướng vĩ đại nhất thế kỷ 20 chọn làm vị trí quan sát để nắm bắt thế trận trong chiến dịch lịch sử năm 1954.

Những năm gần đây, đỉnh Pu Tó Cọ trở thành điểm đến hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên và thích khám phá. Tuy nhiên, để chạm tới Đài quan sát lịch sử này, du khách hiện vẫn phải vượt qua hành trình trekking gần 9km đường rừng.

Quãng đường kéo dài từ 3 đến 4 giờ đồng hồ, men theo địa hình dốc và rừng núi hiểm trở, là trải nghiệm không dễ dàng với phần lớn du khách. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển được rút ngắn xuống chỉ còn 15 phút.

Dự án cũng được định vị như một “bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi lịch sử, văn hóa và cảnh quan hòa quyện trong một không gian mang tinh thần Điện Biên Phủ.

Một góc phối cảnh dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Sun Group

Tại khu vực ga đi, tổ hợp công trình được thiết kế ẩn mình giữa thiên nhiên, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn mái dốc lợp ngói và mái đá đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mông.

Trung tâm của không gian là nhà ga cáp treo cao 3 tầng rộng rãi, kết nối với khu vực tổ chức chợ phiên truyền thống, các tuyến đường dạo bộ, đài phun nước và hệ thống công trình thương mại dịch vụ bố trí hài hòa trong cảnh quan xanh, mang lại những trải nghiệm rất Tây Bắc, mộc mạc, gần gũi, giàu bản sắc.

Trong khi đó, khu vực ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ lại mang một sắc thái hoàn toàn khác: hùng vĩ và thấm đẫm tinh thần lịch sử. Công trình nhà ga được thiết kế ôm theo sườn dốc tự nhiên nhằm hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái rừng.

Đặc biệt, cảm hứng chủ đạo của quần thể kiến trúc trên đỉnh Pú Tó Cọ được khơi nguồn từ tích cổ “Thuồng Luồng hóa Rồng” của người Thái ở Điện Biên.

Tổng thể, khu vực nhà ga đi rộng hơn 15,5 ha và nhà ga đến khoảng 5,89 ha sẽ hình thành nên hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí đồng bộ.

Với khả năng phục vụ lên tới khoảng 15.000 du khách mỗi ngày, tổ hợp không chỉ mở ra một điểm đến mới hấp dẫn cho Điện Biên mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái văn hóa – du lịch – dịch vụ quy mô lớn, vừa đáp ứng công năng sử dụng cao, vừa lưu giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa.

﻿Sự xuất hiện của tổ hợp cáp treo được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen du khách, kéo dài thời gian lưu trú lên 2–3 ngày, mở ra chuỗi giá trị mới từ du lịch – dịch vụ. Đồng thời, dự án tạo ra hàng nghìn việc làm, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương.