Mục sở thị hành trình từ bông hoa hướng dương tới ly sữa sạch TH true MILK

Bắt đầu từ những cánh đồng hoa vàng cỏ xanh bất tận, TH true MILK giữ vẹn nguyên tinh túy từ thiên nhiên, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị tiên tiến để mang đến ly sữa tươi sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Những ngày đầu tháng 10/2026 tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, ánh nắng lấp lánh phủ lên trên cánh đồng hướng dương TH đang thời nở rộ. Những bông hoa to đẹp, vàng rực, trải dài tít tắp đến chân trời, trở thành điểm nhấn ấn tượng thu hút du khách.

Không phải ai cũng biết, cánh đồng hướng dương này, cùng hàng nghìn hecta trồng các loại cây nguyên liệu khác trên vùng đất Phủ Quỳ chính là điểm khởi đầu cho câu chuyện truyền cảm hứng về quy trình sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch" của TH true MILK – Thương hiệu quốc gia đã vươn tầm thế giới.

Ông Dương Tiến Lực - Quản lý vận hành bộ phận Nông nghiệp tại TH cho biết, cuối năm 2026, TH trồng hướng dương trên diện tích 150ha. Cánh đồng hoa không chỉ tạo môi trường sinh thái và cảnh quan mà còn là một thành phần nguyên liệu thức ăn thô xanh quan trọng cho đàn bò sữa gần 80.000 con tại Cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới của TH - kỷ lục xác lập năm 2020 và vừa tiếp tục xác lập vào tháng 9/2026.

Thân, lá và hạt hướng dương vẫn còn nguyên hương thơm tươi mới, sau khi được thu hoạch sẽ được cắt, nghiền bằng những dàn máy nông nghiệp tối tân hàng đầu thế giới – những cỗ máy hiện đại đắt đỏ và ít có ở Việt Nam. Mỗi ngày, nhóm công nhân do anh Lực phụ trách tính toán thời gian để kịp thời thu hoạch hướng dương (cả thân, lá, hạt) rồi chuyển về trung tâm thức ăn sao cho vừa khớp với khung giờ phối trộn. Thức ăn phối trộn xong được chuyển ngay tới trang trại để bò sữa TH true MILK thưởng thức "bữa ăn tươi" giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên.

Trên các vùng trồng nguyên liệu, hướng dương cùng cỏ mombasa, ngô, cao lương giúp TH tự chủ gần như toàn bộ nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò sữa.

Anh Lực cho hay, cứ sau hai vụ ngô và cao lương, các kỹ sư nông nghiệp ở trang trại TH lại trồng hướng dương với mục đích luân canh cây trồng để giảm các nguy cơ tích lũy bệnh, cỏ dại thay vì dùng cây họ đậu như truyền thống. Bởi lẽ hướng dương cho năng suất rất cao, chịu hạn và chịu lạnh tốt hơn nhiều.

Khi hoa gần tàn, bông cụp xuống và kiểm tra hạt thấy đang ra sữa, toàn bộ cây hướng dương sẽ được thu hoạch.

Sau đó, hướng dương được phối trộn cùng nhiều nguyên liệu khác như ngô và cỏ tươi hoặc ủ chua, các loại cám tinh, các vitamin, khoáng chất để làm thức ăn cho đàn bò, theo thông tin từ chị Trần Thị Thảo - Quản lý Trung tâm Thức ăn số 2, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH. Tỷ lệ của các thành phần này được tính toán và xây dựng qua các phần mềm hiện đại và dựa trên nhu cầu của từng nhóm bò khác nhau, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mỗi giai đoạn tăng trưởng. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn tại trung tâm thức ăn và chuyển tới các chuồng trại.

Ngoài làm thức ăn tươi, một phần hướng dương được nghiền nhỏ và ủ chua làm thức ăn dự trữ cho bò sữa. Theo các chuyên gia nông nghiệp, hướng dương ủ chua là món ngon độc đáo đối với bò sữa, vừa bổ sung tinh dầu omega 3, vừa lạ miệng, "khoái khẩu", giúp bò cho nhiều sữa hơn.

Đó cũng là một trong những bí quyết để đàn bò TH cho dòng sữa tươi, sạch, hội tụ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên định vị nên thương hiệu TH true MILK được tin yêu suốt 17 năm qua.

Nguồn thức ăn sau khi được phối trộn sẽ được đưa tới trang trại chăn nuôi bò sữa – nơi Tập đoàn TH ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ EU và các nước G7 như công nghệ quản lý đàn bò thông qua hệ thống phần mềm Afifarm (Israel), công nghệ quản lý đàn của Uniform Agri (Hà Lan), quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), quy trình sản xuất nước sạch Amiad Israel…

Tiếp theo, hệ thống vắt sữa tự động – khép kín – vi tính hóa, giúp đưa dòng sữa có chất lượng tốt nhất đến Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK. Nhà máy là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch của TH, và là nhà máy chế biến sữa tươi lớn hàng đầu Đông Nam Á với những dây chuyền, quy chuẩn công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, có nhiệm vụ chế biến, đóng gói các dòng sản phẩm sữa tươi sạch và các sản phẩm từ sữa tươi để từ đó phân phối ra thị trường.

Từ cuối năm 2024, Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true MILK đã đạt chứng nhận trung hòa carbon quốc tế. Ở cấp độ sản phẩm, hiện TH có 11 sản phẩm sữa và đồ uống đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068 do Control Union xác nhận.

Một góc Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới của TH tại Nghệ An.