Thành phố giàu nhất Việt Nam sắp xây cầu hơn 5.000 tỷ đồng nối Thủ Thiêm với khu Nam TP.HCM, dài 2,16 km, rộng 8 làn xe, có đường đi bộ độc đáo chưa từng có

Ngoài lối đi bộ bố trí hai bên cầu chính, cầu Thủ Thiêm 4 còn có một cầu riêng phía dưới dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối các công viên ven sông ở hai bờ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, ngày 12/11, nhiều gói thầu tư vấn thuộc dự án thành phần 1 của dự án cầu Thủ Thiêm 4 đã được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, theo Báo Xây dựng.

Các gói thầu gồm tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn lập bản đồ vị trí khu vực thu hồi đất và cắm ranh giải phóng mặt bằng.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư khoảng 5.063,6 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM. Theo kế hoạch cập nhật, thành phố đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự kiến lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công công trình vào cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2028.

Cây cầu 8 làn xe kết nối Thủ Thiêm với khu Nam TP.HCM

Theo phương án đầu tư, cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16 km, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận; điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Công trình được thiết kế rộng 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng vốn khoảng 1.385 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là xây dựng cầu với tổng vốn khoảng 3.678,6 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 1/2026, TP.HCM đã thống nhất chuyển hình thức đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 sang đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố thay cho phương án đầu tư theo hình thức PPP.

Việc xây dựng cây cầu được kỳ vọng hình thành thêm trục kết nối trực tiếp giữa khu vực phía Nam với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua đó giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội và những khu vực lân cận.

Hiện nay, kết nối giữa Thủ Thiêm với khu vực phía Nam thành phố vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cầu Thủ Thiêm 4 được xem là một trong những công trình giao thông quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa khu Đông và khu Nam TP.HCM.

Thiết kế cầu lấy cảm hứng từ những nhịp sóng trên sông Sài Gòn

Không chỉ đảm nhiệm chức năng giao thông, cầu Thủ Thiêm 4 còn được định hướng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Sài Gòn.

Theo phương án kiến trúc được lựa chọn, cầu chính gồm 3 nhịp vòm liên tục, với sơ đồ nhịp 85 + 180 + 85 m. Kết cấu cầu dạng vòm chạy dưới có thanh kéo, vòm chính sử dụng mặt cắt hộp thép, dầm chủ là kết cấu liên hợp thép - bê tông.

Điểm đáng chú ý trong thiết kế là không gian dành cho người đi bộ và xe đạp. Ngoài lối đi bộ bố trí hai bên cầu chính, Thủ Thiêm 4 còn có một cầu riêng phía dưới dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối các công viên ven sông ở hai bờ. Đây là lần đầu TP.HCM áp dụng thiết kế kết hợp cầu cho xe cơ giới với cầu đi bộ, xe đạp độc lập trong cùng một công trình.

Cầu Thủ Thiêm 4 có một cầu riêng phía dưới dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối các công viên ven sông ở hai bờ.

Ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ những nhịp sóng nước trên sông Sài Gòn. Trong đó, 4 nhịp sóng phía trên tượng trưng cho 4 con nước, gợi liên tưởng đến hiện tượng bán nhật triều. Tuyến đi bộ được ví như nhịp sống thứ 5, góp phần tạo thêm không gian công cộng và cảnh quan cho công trình.

Khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bổ sung một hướng kết nối mới giữa khu Nam và khu Đông TP.HCM, đồng thời góp phần tăng khả năng liên kết giao thông giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các khu vực đô thị phía Nam thành phố.