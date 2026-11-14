Ngăn chặn chiêu trò tặng quà, bán sữa tiền triệu cho người già

Lợi dụng chương trình tặng quà, giới thiệu sản phẩm, một nhóm người chào bán sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng với giá cao cho người dân, chủ yếu là người cao tuổi, ở Hà Tĩnh. Vụ việc được Công an xã Kim Hoa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn hoạt động giới thiệu, chào bán nhiều sản phẩm với giá cao cho người dân, chủ yếu là người cao tuổi, trên địa bàn.

Trước đó, sáng 13/11, tại khu vực thôn Phúc Thành, Sơn Thủy, xã Kim Hoa, lực lượng Công an phát hiện một số người tiếp cận, mời người dân tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm.

Tại đây, nhóm người này tặng một số mặt hàng như quần áo thể thao, đồng thời giới thiệu, chào bán nhiều sản phẩm gồm sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng khác với giá cao. Đáng chú ý, theo thông tin từ Công an xã, có sản phẩm được cho là chỉ có giá nhập vài chục nghìn đồng nhưng được chào bán cho người dân với giá lên tới hàng triệu đồng.

Công an xã Kim Hoa phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với người chào bán sản phẩm.

Nhận thấy hoạt động trên có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại tài sản cho người dân, Công an xã Kim Hoa đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn.

Qua vụ việc, Công an xã Kim Hoa khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần cảnh giác trước các chương trình tặng quà kết hợp giới thiệu, bán sản phẩm. Người dân nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và giá bán thực tế trước khi quyết định mua hàng; không vội tin vào những lời quảng cáo như “thần dược”, “siêu hiệu quả” hay các chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người cao tuổi nên trao đổi với con cháu, người thân trước khi quyết định mua những sản phẩm có giá trị lớn, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu bất thường.