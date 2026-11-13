Vừa qua, Công an xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ một công dân hoàn trả 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 05/11/2026, Công an xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Hữu Nguyện, sinh năm 1967, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển tiền nhầm, anh Nguyện đã chủ động trình báo Công an xã để được hướng dẫn, giải quyết.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thọ đã tập trung rà soát, xác minh. Với tinh thần trách nhiệm, đến sáng 06/11/2026, Công an xã Yên Thọ đã xác định được người chuyển số tiền trên là anh Lê Trung Kiên, sinh năm 2002, hiện đang làm việc tại một công ty có địa chỉ tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi xác định được các thông tin liên quan, Công an xã Yên Thọ đã mời anh Nguyện và anh Kiên đến trụ sở để xác minh, đồng thời phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên theo quy định.

Công an xã Yên Thọ phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên theo quy định

Việc chủ động trình báo của anh Nguyễn Hữu Nguyện cùng tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Thọ đã góp phần giải quyết vụ việc nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người liên quan, tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa