Nhân chứng vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhiều nhà dân: "Tiếng nổ lớn như bom, người đi đường ngã nhào"

Sau tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM, khói trắng và bụi bốc cao. Sức ép vụ nổ làm đổ sập 2 căn nhà; 5 căn nhà khác bị ảnh hưởng; nhiều người đi đường ngã nhào.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h hôm nay. Căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba đổ sập sau tiếng nổ lớn. Sức ép từ vụ nổ khiến một căn nhà liền kề bị sập, 5 căn khác bị ảnh hưởng.





Tính đến đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 5 người khỏi những căn nhà sập. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân khác.

Người dân gần hiện trường vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Anh Tùng (cư trú trên đường Bùi Văn Ba gần hiện trường) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh nghe một tiếng nổ lớn như bom, ngay sau đó khói bốc lên mù mịt.

Lực lượng chức năng tích cực cứu hộ vụ nổ.

"Nhiều người đang chạy xe ngoài đường bị sức ép làm ngã nhào vào lề", anh Tùng thuật lại.

Một người dân địa phương khác là chị Hương Giang cho biết: "Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn. Chạy ra lan can quan sát, tôi thấy khói và bụi bốc lên. Sau đó vang lên tiếng nổ thứ hai".

Cứu hộ các nạn nhân

"Người dân quanh đây tràn hết ra đường. Nhìn sang thì thấy căn nhà bán gas đã đổ sập", chị Hương Giang nói.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà kinh doanh gas tại địa chỉ số 98 Bùi Văn Ba bị đổ sập hoàn toàn sau tiếng nổ. Sức ép từ vụ nổ cũng làm một căn nhà liền kề bị sập; 5 căn nhà khác bị ảnh hưởng, nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Hiện trường vụ nổ bình gas

Lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp công an địa phương đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bê tông lớn để tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến trưa 13/11, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thống kê thiệt hại.