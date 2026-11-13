Nam du khách Kuwait mất tích 6 ngày ở Sa Pa: Tìm thấy xe máy, chủ homestay tiết lộ thói quen trước khi mất liên lạc

Sau khi tìm thấy xe máy ở khu vực Ô Quy Hồ, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang huy động khoảng 250 người tìm nam du khách Kuwait mất tích từ hôm 7-11.

Theo thông tin từ Công an phường Sapa cho biết, sáng 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng và triển khai lực lượng tìm kiếm công dân Kuwait mất liên lạc khi đi du lịch trên địa bàn. Đồng chí Cao Bá Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Công an phường Sa Pa đã báo cáo kết quả tiếp nhận thông tin, xác minh ban đầu và quá trình triển khai các biện pháp phối hợp tìm kiếm ông KHALID ALDAWOUD, sinh ngày 07/12/1975, quốc tịch Kuwait.

Trước đó, hồi 20 giờ 10 phút ngày 10/11, Công an phường tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait về việc tìm kiếm ông KHALID ALDAWOUD bị mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

Qua xác minh, công dân lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 05/11. Sáng 07/11, ông thuê xe máy Yamaha PG-1, màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78 và rời cơ sở lưu trú. Kể từ thời điểm đó, gia đình và người thân không liên lạc được với ông, chưa xác định được vị trí cũng như tình trạng an toàn của công dân.

Hình ảnh nhận dạng du khách Khalid Aldawoud - Ảnh: Công an phường Sa Pa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa đã khẩn trương xác minh, thu thập thông tin nhân thân, đặc điểm phương tiện, lịch trình di chuyển; đồng thời báo cáo Công an tỉnh, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường phối hợp rà soát địa bàn. Thông tin tìm kiếm cũng được đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội để huy động sự hỗ trợ của người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đáng chú ý, tối 12/11, lực lượng Công an phường đã tìm thấy chiếc xe máy của công dân tại khu vực Ô Quý Hồ.

Tại cuộc họp sáng 13/11, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, xác định khu vực trọng điểm cần tổ chức tìm kiếm tại hồ Thác Bạc và khu vực giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, đơn vị.

Ngay sau cuộc họp, đồng chí Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường trực tiếp cùng khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia triển khai tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc. Trong đó, lực lượng quân sự 85 người, Công an 135 người và Ban Chỉ huy cùng bộ phận hậu cần 30 người.

Các lực lượng tổ chức rà soát địa bàn, tìm kiếm tại những khu vực nghi vấn, tranh thủ nguồn tin từ nhân dân; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, duy trì thông tin liên lạc và an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung tìm kiếm công dân mất liên lạc, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách và giữ gìn hình ảnh Sa Pa là điểm đến an toàn, thân thiện. Công an phường Sa Pa đề nghị người dân, du khách nếu có thông tin liên quan đến công dân trên kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để phối hợp xác minh, tìm kiếm.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân Trí, anh Trường Giang (chủ homestay) cho hay, cuối tháng 10, vị khách đặt hạng phòng giường đôi với mức giá khoảng 390.000 đồng qua ứng dụng trên mạng. Ban đầu, ông dự định ở vài ngày rồi rời đi. Thích phong cảnh Sa Pa và núi rừng hùng vĩ, không khí trong lành, nam du khách quyết định trải nghiệm thêm.

Thường ngày, người đàn ông thức dậy rồi ăn sáng và rời chỗ nghỉ đi tham quan các khu vực ở Sa Pa. "Thời điểm cơ quan chức năng liên hệ, chúng tôi mới biết vị khách mất tích. Trước đó nhân viên nhận thấy người đàn ông không về homestay sau 3 ngày rời nơi ở. Tuy nhiên, khách nước ngoài du lịch Sa Pa thường thích sống chậm, đi ngắm cảnh dài ngày không hiếm gặp", anh bày tỏ.

Trước khi ra khỏi homestay rồi mất tích, nam du khách đã ở Sa Pa được khoảng 10 ngày, không có dấu hiệu bất thường. Hiện, cơ sở lưu trú do anh Giang làm chủ vẫn tích cực phối hợp với phía công an, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm.