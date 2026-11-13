Cô gái 20 tuổi ở Thanh Hóa nói đi làm tại Bắc Ninh rồi mất liên lạc suốt nhiều tháng, gia đình khẩn thiết tìm kiếm

Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thu Hà (SN 2006), mất liên lạc từ ngày 1/6/2026 sau khi nói với gia đình đi làm tại Bắc Ninh.

Mới đây, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thu Hà (SN 2006), sau khi người này rời khỏi nhà từ ngày 1/6/2026 và đến nay chưa có thông tin về nơi ở, tình trạng hiện tại. Gia đình bà Hoàng Thị Duyên, trú tại số 62 Thế Lữ, phường Hạc Thành, đang mong mỏi nhận được thông tin về chị Hà.

Nguyễn Thu Hà đang mất liên lạc sau khi đi Bắc Ninh làm công nhân. Ảnh: Công an phường Hạc Thành

Theo thông tin ban đầu do gia đình cung cấp, khoảng đầu giờ chiều ngày 1/6/2026, chị Nguyễn Thu Hà rời khỏi nhà tại số 60 Thế Lữ, phường Hạc Thành. Trước khi đi, chị Hà nói với người thân về việc xin đi làm tại một công ty ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc với chị Hà và cũng chưa nắm được thông tin về nơi ở hiện tại của chị. Việc mất liên lạc trong thời gian dài khiến người thân vô cùng lo lắng.

Đặc điểm nhận dạng của chị Nguyễn Thu Hà tại thời điểm rời khỏi nhà là mặc áo phông màu trắng, cổ áo và tay áo có viền đỏ, quần đùi bò.

Trước tình hình trên, Công an phường Hạc Thành kêu gọi người dân nếu đã gặp chị Nguyễn Thu Hà, biết nơi chị đang sinh sống, làm việc hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan, hãy nhanh chóng thông báo cho gia đình theo số điện thoại của bà Hoàng Thị Duyên: 0387345863 hoặc 0862147646 để phối hợp xác minh, tìm kiếm