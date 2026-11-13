Phát hiện một máy bay lạ hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, rời đi ngay sau hơn 1 giờ: Dài gần 45 m, cao 11,76 m, được thực hiện nghi thức đặc biệt ở quốc gia khác

Chiếc máy bay này có gì khác lạ so với những chiếc máy bay khác?

Ngày 8/11/2026, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc máy bay có diện mạo khá khác biệt. Thay vì lớp sơn thông thường, thân máy bay nổi bật với những mảng màu xanh, vàng cùng hàng loạt hình vẽ sinh động, thu hút sự chú ý của những người yêu thích hàng không.

Đáng chú ý, chiếc máy bay này không lưu lại Việt Nam lâu. Theo dữ liệu lịch sử chuyến bay từ Flightradar24, máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vào khoảng 10h14 ngày 8/11. Đến 11h24 cùng ngày, máy bay đã tiếp tục cất cánh, đồng nghĩa với việc chỉ dừng tại Việt Nam khoảng 1 giờ 10 phút.

Vậy chiếc máy bay này đến từ đâu và vì sao lại có hành trình ngắn ngủi tại Việt Nam như vậy?

Theo Flightradar24, đây là chiếc Airbus A321neo mang số đăng ký RP-C4137, thuộc hãng hàng không Cebu Pacific của Philippines. Máy bay được đặt tên là Dreamer Plane (Máy bay Giấc mơ), sở hữu lớp sơn đặc biệt nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập hãng.

Cận cảnh chiếc máy bay (Ảnh Cebu Pacific)

Trước khi xuất hiện tại Việt Nam, chiếc máy bay đã khởi hành từ cơ sở sản xuất của Airbus tại Hamburg (Đức), sau đó dừng tại Muscat (Oman). Từ đây, máy bay tiếp tục hành trình đến sân bay Tân Sơn Nhất trước khi cất cánh tới Manila, thủ đô Philippines.

Toàn bộ hành trình được thực hiện với số hiệu chuyến bay 5J4137. Những hình ảnh đăng tải trên chuyên trang nhiếp ảnh hàng không JetPhotos cũng xác nhận chiếc RP-C4137 có mặt tại Tân Sơn Nhất ngày 8/11.

Thực tế, đây là hành trình bàn giao máy bay mới từ nhà sản xuất Airbus cho Cebu Pacific. Việt Nam chỉ là một điểm dừng kỹ thuật trên đường đưa máy bay về Philippines, không phải điểm đến cuối cùng.

Rời Việt Nam, chiếc máy bay được chào đón bằng nghi thức đặc biệt

Sau khi cất cánh từ Tân Sơn Nhất, chiếc Dreamer Plane tiếp tục bay đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại Manila. Theo Flightradar24, máy bay hạ cánh lúc 14h43 ngày 8/11, theo giờ Philippines. Tại đây, chiếc Airbus A321neo đã nhận được màn chào đón đặc biệt.

Theo thông cáo của Cebu Pacific được đăng tải trên tờ Panay News ngày 11/11, ngay khi đến Manila, Dreamer Plane được các xe cứu hỏa sân bay thực hiện nghi thức phun vòi rồng (water cannon salute).

Những dòng nước được phun từ hai phía, tạo thành vòm nước lớn phía trên máy bay khi di chuyển trên đường lăn. Đây là một trong những nghi thức chào đón mang tính biểu tượng của ngành hàng không thế giới.

Máy bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng khi hạ cánh tại sân bay Philippines (Ảnh Panglao - Bohol Plane Spotter)

Thông thường, nghi thức phun vòi rồng được tổ chức nhân các sự kiện quan trọng như tiếp nhận máy bay mới, khai trương đường bay hoặc chào mừng chuyến bay đặc biệt. Với Dreamer Plane, hoạt động này đánh dấu việc chiếc máy bay hoàn tất hành trình từ Đức, chính thức gia nhập đội bay Cebu Pacific.

Không chỉ được chào đón đặc biệt tại sân bay, chiếc máy bay còn thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng theo dõi hàng không.

Theo thông tin Cebu Pacific công bố, trong hành trình bàn giao về Manila ngày 8/11, Dreamer Plane từng vươn lên vị trí số một trong danh sách những máy bay được theo dõi nhiều nhất thế giới trên nền tảng Flightradar24 tại một thời điểm.

Sự quan tâm này phần nào cho thấy sức hút của chiếc máy bay mới, đặc biệt là thiết kế bên ngoài khác biệt so với những máy bay chở khách thông thường.

Dài gần 45 m, cao 11,76 m, mang 53 ngôi sao cùng câu chuyện đặc biệt trên thân

Theo thông tin chính thức từ Airbus, dòng máy bay A321neo có chiều dài 44,51 m, chiều cao 11,76 m và sải cánh 35,8 m. Như vậy, chiều cao của chiếc máy bay gần tương đương một tòa nhà 4 tầng thông thường.

Đây là dòng máy bay phản lực thân hẹp, một lối đi, sử dụng hai động cơ thế hệ mới. A321neo có sức chứa tối đa 244 hành khách, trong khi cấu hình A321neo của Cebu Pacific được bố trí 236 ghế phổ thông.

Bên cạnh đó, Airbus công bố A321neo có tầm bay tối đa tham khảo khoảng 7.400 km, tùy phiên bản, cấu hình và điều kiện khai thác.

Tuy nhiên, điều khiến Dreamer Plane trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước hay công nghệ, mà còn ở lớp sơn được thiết kế riêng bên ngoài.

Theo Cebu Pacific, thiết kế này được thực hiện bởi Happy Garaje, bộ đôi nghệ sĩ đến từ Cebu, Philippines. Thay vì chỉ sử dụng màu sắc và logo nhận diện thương hiệu, hãng đã biến thân máy bay thành một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.

Nổi bật nhất là hình ảnh Dreamer Girl, cô gái vươn tay về phía một ngôi sao, tượng trưng cho khát vọng khám phá thế giới và theo đuổi những ước mơ.

Xung quanh nhân vật này là những hình ảnh quen thuộc của Cebu như quả xoài, cây đàn guitar và món cơm truyền thống puso được gói trong lá dừa.

Đặc biệt, trên phần thân phía trên của máy bay còn xuất hiện 53 ngôi sao, đại diện cho 53 thành phố và đô thị thuộc tỉnh Cebu.

Cận cảnh thiết kế lạ, đặc biệt của chiếc máy bay (Ảnh Bohol Panglao International Airport)

Một chi tiết khác là hình ảnh cậu bé đạp xe, gợi nhắc câu chuyện tuổi thơ của John Gokongwei Jr., doanh nhân quá cố đặt nền móng cho Cebu Pacific. Năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Không lâu sau khi hoàn tất hành trình bàn giao, ngày 10/11, Cebu Pacific đã tổ chức lễ giới thiệu chính thức Dreamer Plane tại trụ sở hãng ở Pasay City, Philippines. Chỉ một ngày sau, chiếc máy bay bắt đầu phục vụ hành khách trên chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu 5J579, từ Manila đến Cebu.

Đặc biệt, tối 11/11, Dreamer Plane tiếp tục thực hiện chuyến bay 5J2717 từ Manila tới sân bay quốc tế Bohol–Panglao. Theo trang Panglao – Bohol Plane Spotter, khi hạ cánh xuống sân bay này vào khoảng 23h, chiếc máy bay một lần nữa được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu lần đầu xuất hiện tại Bohol.