Miền Bắc rét đến bao giờ ?

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 18-19/11, Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 12/11 và ngày 13/11, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Tây Bắc Bộ, đêm 12/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13/11, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông từ đêm 12/11 đến sáng 13/11, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 13/11, khu vực này giảm mưa, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 13/11. Từ chiều cùng ngày, mưa giảm.

Tại các khu vực khác, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, cùng Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ chuyển lạnh

Nhận định về diễn biến thời tiết từ đêm 14/11 đến ngày 22/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 18-19/11, khu vực này chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết có mưa vài nơi. Từ ngày 18/11, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong đó mưa tập trung ở phía Nam.

Đối với khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 19/11, khu vực này xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng trong thời kỳ từ đêm 14/11 đến ngày 16/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông trên cả nước, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.