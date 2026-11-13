Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng ủng hộ hơn 10 tỷ đồng để làm 1 việc ý nghĩa, tác động hàng nghìn gia đình

Đây là việc làm ý nghĩa góp phần hỗ trợ thiết thực cho chiến dịch 500 ngày đêm ở nước ta.

Chiều 12/11, Bộ Tư lệnh TP HCM đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang bị máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các thiết bị này giúp tăng cường phương tiện kỹ thuật, nâng cao khả năng khảo sát, phát hiện các dấu hiệu, cũng như vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng và các khu vực phụ cận trên địa bàn TP HCM.

Đáng chú ý, các thiết bị do Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) trao tặng, với trị giá hơn 4,9 tỷ đồng, nhằm góp phần cùng với Bộ Tư lệnh TP HCM nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP cảm ơn sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm. Đồng thời, đại diện lãnh đạo TP cho biết, việc ứng dụng thiết bị khoa học công nghệ đã hỗ trợ đáng kể công tác xác định các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ông dẫn chứng trường hợp tại khu vực Bệnh viện K36B (Bà Rịa), qua kiểm tra bằng thiết bị, lực lượng chức năng xác định địa chất bên dưới chủ yếu là đá, không phù hợp với thông tin ban đầu về vị trí nghi có hài cốt. Nhờ đó lực lượng tìm kiếm có cơ sở rà soát, xác định lại tọa độ, thay vì đào tìm trên diện rộng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, thành phố vẫn còn nhiều địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 sẽ tiến hành phối hợp với các trường đại học, tổ chức các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia để đối chiếu hồ sơ lịch sử, thông tin nhân chứng, kết hợp ứng dụng thiết bị khoa học công nghệ để xác định chính xác vị trí tìm kiếm.

Cùng với đó, TP HCM cũng sẽ tổ chức huấn luyện, đào tạo lực lượng, bảo đảm quản lý và khai thác hiệu quả các thiết bị được trao tặng, qua đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, hiện nay, trên địa bàn TP HCM còn nhiều địa điểm tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ các máy radar xuyên đất để hỗ trợ TP HCM trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cho biết, đây là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ. Thiết bị này sẽ góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Đặc biệt, đại diện Quỹ Thiện Tâm cho biết sẽ mời chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm vận hành để các đơn vị tiếp nhận khai thác thiết bị hiệu quả.

Theo Quỹ Thiện Tâm, các thiết bị sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR), phát sóng điện từ xuống đất và thu tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc, phát hiện các dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt.

Máy Opera XR của hãng IDS GeoRadar (Italy) sử dụng hai tần số trung tâm 200 MHz và 900 MHz. Theo thông số nhà sản xuất, cỗ máy nặng 20 kg, thiết kế gấp gọn, có thể do một người vận hành. Thiết bị này giúp hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, đánh dấu vị trí đối tượng khảo sát và lập báo cáo tại hiện trường.

Quỹ Thiện Tâm tặng 4 máy radar xuyên đất cho Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Trước đó, vào ngày 10/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

4 máy radar này đều do Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng hỗ trợ, với tổng giá trị gần 5,4 tỷ đồng.

Như vậy, tính cả ở TP HCM và Quảng Trị, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng máy radar để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Quỹ Thiện Tâm cho biết sẽ đưa chuyên gia đến Quảng Trị phối hợp hướng dẫn cán bộ về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành máy radar và phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ tìm kiếm thực địa.

Được biết, đây là những máy radar xuyên đất đầu tiên mà các đơn vị tìm kiếm hài cốt tại Quảng Trị sở hữu. Trên thực tế, từ nhiều năm qua, các đơn vị này thường chỉ dùng phương pháp thủ công để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị hiện còn trên 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trước đó, sau 240 ngày triển khai chiến dịch tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ.

Hiện tại, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được triển khai, nhưng địa hình nhiều khu vực đã thay đổi sau chiến tranh, nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần.

Máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ có khả năng khảo sát, phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, qua đó sẽ giúp hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ dựa lên nguyên lý truyền và phản xạ sóng điện từ.