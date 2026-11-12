Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cần tuyển gần 6.000 nhân sự tại Hà Tĩnh: Vincons trả lương tới 41 triệu đồng/tháng

Mức thu nhập VinCons đưa ra là 14 đến 41 triệu đồng/tháng, trong đó mức trần 41 triệu đồng là mức cao nhất trong toàn bộ 141 doanh nghiệp đăng ký tháng này.

Theo bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng tháng 11/2026 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (trực thuộc Sở Nội vụ) công bố, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển 10.850 lao động.

Trong đó, bốn doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai, Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons, Công ty CP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha và Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đăng ký tuyển tổng cộng 5.582 người, chiếm 51,4% tổng chỉ tiêu tuyển dụng của tỉnh. Cả bốn đơn vị đều đặt địa điểm làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Xét theo trình độ, nhóm doanh nghiệp này cần 180 lao động trình độ đại học, chiếm 76,9% trong tổng số 234 chỉ tiêu đại học của cả tỉnh; 502 lao động trình độ trung cấp, cao đẳng, chiếm 52,2% trong tổng số 961 chỉ tiêu; và 4.900 lao động phổ thông, chiếm 50,8% trong tổng số 9.655 chỉ tiêu.

Dẫn đầu danh sách là Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh) với nhu cầu 2.600 lao động, gồm 100 người trình độ đại học, 500 người trình độ trung cấp, cao đẳng và 2.000 lao động phổ thông.

Các vị trí tuyển dụng trải từ công nhân sản xuất chung, công nhân điện, điện tử, sửa chữa ô tô, công nhân hàn, sơn, cơ khí, bảo trì đến kỹ sư sản xuất, chất lượng, robot, PLC, tổ trưởng sản xuất, logistics, lái xe nâng và thao tác kho, với mức lương 9,8 đến 25 triệu đồng/tháng.

Đứng thứ hai là VinCons với 2.300 chỉ tiêu, toàn bộ là lao động phổ thông, gồm thợ cốp pha, cốt thép, cơ khí cắt cọc, xây, trát, sơn bả, thạch cao và các vị trí phụ trợ. Mức thu nhập VinCons đưa ra là 14 đến 41 triệu đồng/tháng, trong đó mức trần 41 triệu đồng là mức cao nhất trong toàn bộ 141 doanh nghiệp đăng ký tháng này.

VinAlpha cần 600 lao động phổ thông, gồm 200 lái xe ben, 150 người vận hành máy công trình, 150 lái máy ủi và 100 công nhân cơ hữu, với mức lương 16 đến 19 triệu đồng/tháng.

VinMetal đăng ký 82 chỉ tiêu, trong đó 80 người trình độ đại học và 2 người trình độ trung cấp, cao đẳng cho các vị trí trưởng phòng, trưởng bộ phận, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, mức lương 16 đến 25 triệu đồng/tháng.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được khánh thành ngày 29/6/2025 tại Khu kinh tế Vũng Áng, trên diện tích 360.000 m2 với công suất 200.000 xe/năm, theo công bố của doanh nghiệp tại lễ khánh thành.

Số liệu ước tính của Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho thấy sản lượng ô tô trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 62.000 xe, tăng 1.052,07% so với cùng kỳ năm 2025; riêng quý III đạt hơn 26.000 xe, tăng 380,64%. Từ tháng 4/2026, tỉnh bắt đầu có sản lượng xe máy điện, đạt 169.000 xe sau 6 tháng.

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc VinFast Hà Tĩnh hoạt động ổn định trong năm đầu tiên có đủ chu kỳ sản xuất, mở rộng thêm dòng xe mới cùng việc bắt đầu sản xuất xe máy điện là một trong các nguyên nhân chính đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh 9 tháng năm 2026 tăng 40,15% so với cùng kỳ, riêng tháng 9 tăng 46,24%.

Với VinMetal, Vingroup công bố thành lập doanh nghiệp này với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng nhằm xây dựng tổ hợp sản xuất thép tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào cuối tháng 2/2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sau đó ban hành Quyết định số 159/QĐ-KKT phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho nhà máy trên diện tích gần 460 ha, tổng vốn gần 80.000 tỷ đồng. Theo hồ sơ dự án, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động khi đi vào hoạt động, thời điểm vận hành được Vingroup đặt mục tiêu vào năm 2027.

Ở mảng xây dựng, VinCons được thành lập ngày 28/2/2018 và giữ vai trò tổng thầu xây dựng của Vingroup. Ngày 17/3/2026, Vingroup công bố hệ sinh thái các công ty xây dựng gồm VinCons, SGC, VinAlpha và Vin Landscape, trong đó VinCons đảm nhận tổng thầu các công trình dân dụng, công nghiệp, còn VinAlpha triển khai hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trắc địa và kiểm soát chất lượng.