Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 140 triệu đồng sắp áp dụng từ 30/11

Đây là nội dung Nghị định 389/2026/NĐ-CP.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026. Theo Nghị định, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến xổ số bị xử phạt tiền rất nặng.



Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng

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Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được đối với hành vi vi phạm hành chính tại (m), (k).

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với hệ thống xổ số điện toán

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh loại hình xổ số điện toán nhưng không ban hành Quy chế quản lý, khai thác dữ liệu máy chủ, không lưu trữ dữ liệu kinh doanh xổ số điện toán theo đúng thời gian quy định.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh loại hình xổ số điện toán nhưng không đáp ứng đủ điều kiện về thiết bị máy chủ, máy bán vé xổ số theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh loại hình xổ số điện toán nhưng không đáp ứng đủ điều kiện về phần mềm theo quy định của pháp luật.

Ngoài hình thức xử phạt nêu trên, trường hợp vi phạm bị đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 01 tháng đến 03 tháng. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Hành vi vi phạm hành chính về hoa hồng đại lý, trích lập Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, Quỹ theo quy định của pháp luật và sử dụng các quỹ

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lưu ý:

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 8, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 13, khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Nghị định này áp dụng đối với cá nhân;

Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm;

Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.