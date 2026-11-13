Diễn biến mới nhất về tuyến đường 6 tỷ USD nối thẳng trung tâm Hà Nội tới đại dự án hơn 9.100ha, có SVĐ 135.000 chỗ lớn nhất hành tinh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ kết nối dọc Quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.

Tại cuộc họp về tiến độ các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) ngày 12/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Theo chỉ đạo, công trình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương đến thành phố. Hà Nội cần bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc Quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng đẩy nhanh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước, đồng thời khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Các địa phương có dự án đi qua phải chủ động giải quyết vướng mắc về mặt bằng, phối hợp với các sở, ngành để đáp ứng yêu cầu triển khai.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu quan tâm phương án bố trí tái định cư tại chỗ đối với dự án trục không gian Quốc lộ 1A và các dự án liên quan.

Trước đó, ngày 11/5/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, sơ bộ tổng mức đầu tư 161.994 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,2 tỷ USD. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 337,3ha. Tuyến có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên, điểm cuối tại nút giao Cầu Giẽ.

Theo phương án được thông qua, sau khi hoàn thành, đoạn Quốc lộ 1A này sẽ có mặt cắt ngang rộng 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên các tuyến đường song hành hai bên.

Dự án đi qua địa bàn 8 phường và 10 xã của Hà Nội, gồm Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Trục giao thông kết nối nhiều đại đô thị phía Nam Hà Nội

Theo phương án đầu tư, tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trên hành lang Bắc - Nam mà còn tạo kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị và khu vực phát triển mới ở phía Nam thành phố.

Trong danh sách các khu đô thị được định hướng kết nối có Ocean Park, dự án của Trump Organization, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City.

Đặc biệt, tuyến đường có ý nghĩa kết nối với khu vực Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đại dự án có quy mô hơn 9.100ha, được quy hoạch với sân vận động sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Khi hình thành, công trình giao thông này sẽ góp phần kết nối khu vực trung tâm với một trong những tổ hợp đô thị, thể thao quy mô lớn nhất đang được triển khai trong quy hoạch phát triển Hà Nội.

Phối cảnh sân vận động Vinfast - Trống đồng 135.000 chỗ ngồi.

Ngoài chức năng kết nối các khu đô thị, dự án còn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, phân bổ lại lưu lượng giữa các trục vành đai và các khu vực, giảm áp lực giao thông trên những tuyến đường hiện hữu.

Dự án được triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, với phương án thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân - Công ty CP nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai.

Phương án thanh toán dự kiến nghiên cứu quỹ đất tại các khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường với tổng diện tích khoảng 1.141ha. Tuy nhiên, việc xác định vị trí, diện tích và giá trị quỹ đất thanh toán sẽ được rà soát, hoàn thiện trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

Theo kế hoạch được thông qua khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.