Đúng 1 tuần nữa, khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tặng vé miễn phí cho nhóm khách này

Từ ngày 20–24/11, tất cả giáo viên sẽ được miễn phí vé tham quan vườn thú, biển nhân tạo và sử dụng xe lửa tại khu du lịch Đại Nam.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khu du lịch Đại Nam triển khai chương trình tri ân giáo viên bằng cách miễn phí vé tham quan vườn thú, tắm biển nhân tạo và sử dụng xe lửa trong khu du lịch. Ưu đãi áp dụng trong 5 ngày, từ 20–24/11. Để nhận vé, giáo viên cần xuất trình thẻ giáo viên theo quy định.

Theo thông báo đăng tải trên fanpage Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao, chương trình áp dụng cho tất cả giáo viên. Vé tặng chỉ có giá trị sử dụng trong ngày, một lần và dành cho một người. Khi tham quan vườn thú và biển nhân tạo, giáo viên cần xuất trình cả thẻ giáo viên và vé được cấp theo chương trình.

Bên cạnh hoạt động tri ân nhà giáo, Đại Nam cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và giải trí nhằm thu hút khách tham quan trong dịp này.

Cụ thể, vào các ngày 21, 22 và 24/11, khu du lịch tổ chức biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên kết hợp nhảy sạp tại khu vực phố đi bộ và khu trò chơi. Các hoạt động này góp phần giới thiệu nét văn hóa truyền thống, đồng thời mang đến trải nghiệm tương tác cho du khách.

Tại khu biển nhân tạo, chương trình biểu diễn Flyboard (bay ván nước) và ca nô nước dự kiến diễn ra từ ngày 21–24/11, trong khung giờ khoảng 12h–13h hằng ngày.

Trong cùng thời gian, phố đi bộ Đại Nam sẽ bố trí không gian ẩm thực với hơn 200 món ăn, phục vụ nhu cầu ăn uống và trải nghiệm của khách tham quan.

Các hoạt động tại vườn thú cũng được tăng cường. Chương trình đua chó dự kiến tổ chức liên tục trong 4 ngày, từ 21–24/11, với hai khung giờ 10h và 14h. Riêng ngày 24/11, du khách còn có thể theo dõi các màn đua ngựa, cũng diễn ra vào hai khung giờ trên.

Được biết, Khu du lịch Đại Nam nằm tại Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM, có diện tích khoảng 450 ha và từng được xem là một trong những khu du lịch có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được khởi công năm 1999, sau 9 năm xây dựng mới hoàn thành và mở cửa đón khách. Theo công bố của ông Huỳnh Uy Dũng, tổng vốn đầu tư khu du lịch vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Đến năm 2016, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tiếp tục đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam trên diện tích khoảng 60 ha. Trong đó, khoảng 30 ha được dành cho bãi đỗ xe và khán đài, với sức chứa 50.000–60.000 khán giả. Tổng vốn đầu tư công trình ước tính khoảng 100 triệu USD.