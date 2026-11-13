Truy tố nữ bảo mẫu mầm non dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân, bạo hành nhiều trẻ

Không chỉ liên tục dùng tay đánh vào đầu, lưng và chân các bé mới chập chững chưa đầy 2 tuổi, bảo mẫu Triệu Thị Tâm còn nghĩ ra chiêu trò quái gở lấy dây thun bắn nhiều lần vào lòng bàn chân khiến các cháu đau điếng, đi lại khập khiễng.

Ngày 13/11, Viện KSND khu vực 16 (TP.HCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Triệu Thị Tâm (SN 1971, ngụ xã Đại Ngãi, TP.Cần Thơ) về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng, Trường Mầm non tư thục L.X (Trường MNLX), có địa chỉ tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Tháng 7/2024, Tâm ký hợp đồng lao động và được giao nhiệm vụ cùng bà Nh. (SN 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm bảo mẫu tại lớp Mầm ghép, với khoảng 20 trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi. Đầu tháng 7/2026, bà Nh. nghỉ việc.

Quá trình làm bảo mẫu tại Trường MNLX cùng với Tâm, bà Nh. đã quay 6 video ghi lại hình ảnh đồng nghiệp đánh các trẻ lớp Mầm ghép.Trong đó có cháu L.M. (sinh ngày 3/7/2024) và cháu V.A.T (sinh ngày 5/9/2024). Không dừng lại, Tâm còn nghĩ ra chiêu trò quái gở, dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân các cháu, gây đau điếng, khiến trẻ sợ hãi.

Truy tố bị can Triệu Thị Tâm (SN 1971, ngụ xã Đại Ngãi, TP.Cần Thơ) về tội "Hành hạ người khác". Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10/6/2026, Tâm dùng tay đánh vào chân và đầu cháu M.. Tiếp đó, ngày 24/6/2026, Tâm hành hạ cháu T.. Sau khi dùng tay đánh vào đầu và chân phải cháu T., Tâm tiếp tục lấy dây thun bắn nhiều cái vào lòng bàn chân của cháu. Cùng ngày, Tâm dùng tay đánh liên tiếp vào vùng lưng và vai cháu M. Hôm sau, Tâm lại ra tay hành hạ cháu M., Tâm đánh vào chân; đồng thời, Tâm bắn dây thun nhiều cái vào 2 lòng bàn chân của cháu M.

Ngày 27/6, Tâm lấy dây thun bắn nhiều lần vào 2 lòng bàn chân của cháu T. và cháu M.. Tâm còn nắm tay cháu T., nhấc trẻ lên để di chuyển sang vị trí khác.

Ngày 6/8,s bà Nh. đăng tải lên tài khoản TikTok của mình 2 video liên quan đến việc Tâm hành hạ cháu M. và cháu T., nhằm cảnh báo các gia đình phải cẩn thận khi gửi con đến Trường MNLX.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thuận Giao phát hiện các video, xác định người phụ nữ thực hiện hành vi với các trẻ là Triệu Thị Tâm, bảo mẫu Trường MNLX; người quay và đăng tải đoạn video từng làm bảo mẫu mầm non tại trường này.

Tâm nhiều lần dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân của các cháu bé. Ảnh cắt từ clip

Công an đã mời những người liên quan làm việc. Tâm thừa nhận đã có hành vi đánh các cháu M. và T. như nội dung thể hiện trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội. Khám nghiệm hiện trường tại Trường MNLX, cơ quan điều tra thu giữ 1 túi nylon chứa nhiều sợi dây thun được Tâm sử dụng để thực hiện hành vi.

Giấy chứng nhận thương tích ngày 7/8 của Bệnh viện Medic Miền Đông, ghi nhận: cháu T. đi lại khập khiễng; tay và chân không có vết thương; các cơ quan khác chưa ghi nhận dấu hiệu chấn thương. Cháu M. đi lại khập khiễng; có biểu hiện đau nhẹ khi ấn vào lòng bàn chân; chưa phát hiện dấu hiệu chấn thương khác.

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TPHCM đã tiến hành giám định và có kết luận: Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 6 video. Như vậy, nội dung các video clip đều đúng sự thật. Sau đó, công an đã khởi tố với Tâm về tội "Hành hạ người khác".

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 10/6 - 27/6, tại Trường MNLX, Tâm đã nhiều lần có hành vi dùng tay đánh vào chân, đầu và dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân của 2 cháu M. và T.. Tâm đã xâm phạm quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của trẻ em, ảnh hưởng đến sự an toàn và quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở mầm non. Quá trình điều tra, Tâm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.