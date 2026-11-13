“Siêu thành phố” trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á vừa có diễn biến mới

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, lãnh đạo Hà Nội đã đề nghị Tập đoàn Sumitomo tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Theo Trang thông tin điện tử Đảng bộ TP. Hà Nội, ngày 10/11, trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố thăm và làm việc với Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo hai tập đoàn Sumitomo và Sojitz tại trụ sở Keidanren.

Tại buổi làm việc, đại diện các tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của Hà Nội, cho rằng Thủ đô còn nhiều dư địa phát triển và có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hiện các tập đoàn đang triển khai nhiều dự án đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Nhật Bản.

Đại diện các tập đoàn cũng kỳ vọng hai bên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng kết nối, hợp tác và đầu tư lâu dài.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Keidanren, Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt và lãnh đạo hai tập đoàn Sumitomo, Sojitz tại trụ sở Keidanren. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cảm ơn sự đón tiếp của Keidanren, Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt và đánh giá cao sự đồng hành của Sumitomo, Sojitz cùng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Thủ đô.

Ông nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư theo hướng thực chất, lâu dài và cùng có lợi. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và là nhà đầu tư lớn nhất tại Hà Nội. Bí thư Thành ủy ghi nhận đóng góp của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam như Canon, Panasonic, Sumitomo Electric, Yamaha, Aeon và Nidec.

Theo ông Trần Đức Thắng, môi trường đầu tư của Hà Nội đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được ban hành, tạo thêm dư địa về thể chế và không gian phát triển.

Thành phố đang tập trung cải cách thực chất thủ tục hành chính, đẩy mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng khung, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Về định hướng hợp tác, Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư, đồng đầu tư và đồng kiến tạo trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, hạ tầng số, năng lượng sạch, môi trường và logistics thông minh.

Đáng chú ý, đối với Tập đoàn Sumitomo, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Thành phố cũng khuyến khích tập đoàn nghiên cứu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khu công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Với Tập đoàn Sojitz, ông Trần Đức Thắng chúc mừng 40 năm tập đoàn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các dự án logistics thông minh, chuỗi cung ứng. Hà Nội cũng hoan nghênh đề xuất hợp tác phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, sử dụng năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy đồng thời mời hai tập đoàn tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh như chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe.

Để cụ thể hóa các nội dung trao đổi, lãnh đạo Hà Nội đề xuất hai bên thống nhất đầu mối liên hệ, khẳng định thành phố sẽ đồng hành và tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, ông Trần Đức Thắng trân trọng mời lãnh đạo Keidanren, Sumitomo và Sojitz sớm sang thăm, làm việc tại Hà Nội.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội với điểm nhấn là tòa tháp cao bậc nhất Đông Nam Á

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội do CTCP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 19/8/2025 tại xã Vĩnh Thanh.

Công trình có quy mô hơn 270 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD. Dự án nằm tại khu vực chân cầu Nhật Tân, thuộc địa bàn ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ (huyện Đông Anh cũ).

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp tài chính cao 108 tầng, dự kiến đạt chiều cao 639 m. Nếu hoàn thành theo thiết kế, công trình sẽ vượt Landmark 81 (461 m) gần 200 m và Bitexco Financial Tower (262 m) hơn 370 m, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có quy mô hơn 270 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD.



Ngoài tòa tháp trung tâm, dự án còn được quy hoạch với hàng chục tòa văn phòng, chung cư hỗn hợp cùng hàng trăm căn biệt thự và nhà liền kề.

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, khu đô thị sẽ ứng dụng hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS, gồm 6 nhóm giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Trước đó, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào tháng 2/2025, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, từng cam kết phát triển dự án theo định hướng thành phố thông minh với nhiều tính năng hiện đại.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.