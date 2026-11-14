Công an phát cảnh báo khẩn: Người dân mua ô tô, xe máy cần đặc biệt chú ý

Các sản phẩm rao bán thường có giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường.

Công an phường Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán ô tô, xe máy trên không gian mạng. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý ham mua xe giá rẻ, cần giao dịch nhanh để dụ người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an phường Nam Đồ Sơn, một trong những thủ đoạn phổ biến là đăng tin rao bán ô tô, xe máy đời mới, xe thanh lý hoặc xe cầm đồ với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Để tạo lòng tin, các đối tượng thường đưa ra lý do cần tiền gấp, cần thanh lý xe hoặc sử dụng hình ảnh, video phương tiện có thật nhưng không thuộc quyền sở hữu của mình.

Thậm chí, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ AI hoặc các công cụ chỉnh sửa để làm giả giấy tờ xe, biển số, căn cước công dân của người bán nhằm tạo vỏ bọc đáng tin cậy.

Sau khi thu hút được người mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ xe, thường từ 20 - 50% giá trị phương tiện. Một số trường hợp còn yêu cầu người mua cung cấp căn cước công dân với lý do làm thủ tục đăng ký, bấm biển số.

Đáng chú ý, sau khi nhận được khoản đặt cọc ban đầu, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, như phí vận chuyển, phí làm hồ sơ, phí hải quan... Khi đã nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người mua.

Trước tình trạng trên, Công an phường Nam Đồ Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán phương tiện trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Người dân không nên ham mua xe có giá rẻ bất thường so với thị trường bởi Mọi giao dịch có giá chênh lệch quá lớn so với thị trường đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cao.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp kiểm tra phương tiện và xác minh rõ tính pháp lý. Khi giao dịch, cần đến tận nơi xem xe, đối chiếu giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, số khung, số máy và thực hiện hợp đồng mua bán, công chứng sang tên theo đúng quy định.

Ngoài ra, người mua cần chủ động xác minh thông tin showroom, đại lý và tài khoản mạng xã hội của người bán thông qua các kênh chính thống. Việc thận trọng kiểm tra người bán, nguồn gốc phương tiện và giấy tờ liên quan là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.