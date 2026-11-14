Lời khai người con dâu quát tháo, đánh đập mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội

Công an xã Hồng Sơn (Hà Tĩnh) xác minh clip người phụ nữ xô ngã mẹ chồng 83 tuổi, đồng thời làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 12/11/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn phát hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã một cụ bà, được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh từ video trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11/2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ. (sinh năm 1967), cụ bà là N.T.L. (sinh năm 1943), cùng trú tại xã Hồng Sơn, có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

CBCS Công an xã làm việc với bà Đ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại cơ quan Công an, bà Đ. thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, nhận thức sai phạm, cho biết đã xin lỗi cụ L. tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi bạo hành cụ già được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cụ bà đang chậm chạp bước đi, người phụ nữ bất ngờ tiến tới, túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ.

Đáng chú ý, người phụ nữ còn tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân. Không dừng lại, người này tiếp tục lớn tiếng quát tháo, nhiều lần vung tay đánh vào người cụ bà.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội