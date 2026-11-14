Chính thức ra mắt chương trình Người Gần Nhất: Cùng hành động vì một Việt Nam nhân ái!

Một chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, đã chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Biến lòng tốt thành năng lực hành động

Người Việt giàu lòng nhân ái. Khi ai đó cần giúp đỡ, người có mặt đầu tiên thường là người thân, đồng nghiệp, bạn học, hàng xóm. Họ ở rất gần và sẵn lòng giúp, nhưng có thể chưa biết nên làm gì trước, gọi ai hỗ trợ và có thể làm gì trong lúc chờ người có chuyên môn.

Người Gần Nhất hướng tới xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam.

Xuyên suốt chương trình là thông điệp “Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái”. Gần để nhận ra khi ai đó cần giúp. Gọi để kết nối họ với sự hỗ trợ phù hợp. Giúp là vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để làm một việc thiết thực cho người đang cần.

Ai đứng sau chương trình Người Gần Nhất?

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là Đơn vị Khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt.

Lễ ra mắt khi nào và hoạt động đào tạo triển khai ra sao?

Lễ ra mắt chương trình Người Gần Nhất sẽ diễn ra ngày 22/11/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng lần thứ nhất cấp Trung ương, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ ký kết Chương trình phối hợp về phát triển Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026 - 2031.

Ngày Cộng đồng được tổ chức để học sinh, sinh viên, tình nguyện viên, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia những việc làm cụ thể vì cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm Người Gần Nhất, ngày hội dự kiến có hoạt động hiến máu tình nguyện. Đây cũng là dịp để người trẻ làm quen với kỹ năng sơ cấp cứu, trọng tâm của Người Gần Nhất trong giai đoạn đầu.

Giai đoạn đầu của Người Gần Nhất kéo dài đến tháng 5/2027. Chương trình triển khai đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp cứu, kết hợp ứng dụng công nghệ, thực hành trực tiếp cùng huấn luyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các buổi trải nghiệm tại trường học.

Nội dung đào tạo dựa trên giáo trình của Hội và các đối tác chuyên môn. Qua các tình huống thực hành, người học được trang bị kỹ năng nhận diện tình huống, gọi 115, bảo đảm an toàn và hỗ trợ ban đầu trong lúc chờ lực lượng cấp cứu.

Chương trình cũng tìm kiếm, tôn vinh những cá nhân, tập thể đã giúp người gặp nạn đúng lúc, đúng cách. Những câu chuyện được chia sẻ cùng hướng dẫn sơ cấp cứu cho tình huống tương tự, để người đọc hiểu người có mặt đầu tiên đã làm gì và mình có thể chuẩn bị ra sao.

Muốn đạt Huy hiệu Người Gần Nhất, có thể bắt đầu từ đâu?

Song song với đào tạo, chương trình phát triển Huy hiệu Người Gần Nhất với bốn cấp độ Nhận thức, Kỹ năng, Hành động, Lan tỏa, ghi nhận hành trình từ hiểu biết đến hành động.

Bốn cấp huy hiệu ghi nhận hành trình từ hiểu biết đến hành động:

1. Nhận thức: Bắt đầu bằng việc hiểu các giá trị nhân đạo, biết tôn trọng phẩm giá con người, nhận diện nguy cơ và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

2. Kỹ năng: Từ hiểu biết đến năng lực thực hành sơ cấp cứu, được đào tạo theo giáo trình của Hội và thực hành trực tiếp cùng huấn luyện viên chuyên môn.

3. Hành động: Vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế: biết gọi 115, giữ an toàn và trực tiếp hỗ trợ nạn nhân đúng cách trong thời gian chờ lực lượng y tế.

4. Lan tỏa: Trở thành người kết nối, đại sứ truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nhân ái cho bạn bè, gia đình, nhà trường và tiếp nối hành trình cứu người.

Huy hiệu được cấp trên Cổng Nhân đạo số quốc gia, kèm bản vật lý dạng pin cài áo. Mỗi cấp độ được xét duyệt theo tiêu chí chuyên môn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ai cũng có thể là Người Gần Nhất

Về dài hạn, từ nền tảng sơ cấp cứu, chương trình từng bước mở rộng sang phòng chống đuối nước, nhận biết đột quỵ, ứng phó thiên tai, cùng các hoạt động nhân đạo như hiến máu, cứu trợ. Giáo dục nhân đạo và kỹ năng thiết yếu sẽ được đưa đến gần hơn với trường học, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.

Những người đã qua đào tạo, cùng tình nguyện viên, giảng viên, huấn luyện viên, Đại sứ Nhân ái và các đơn vị đồng hành, được kết nối thành Mạng lưới Người Gần Nhất, để ở đâu cũng có người gần nhất.

Xa hơn, Người Gần Nhất hướng tới kết nối với các tổ chức nhân đạo quốc tế, để người trẻ Việt Nam mang năng lực và lòng nhân ái ra thế giới qua các hoạt động giao lưu, cứu trợ, đồng thời đưa kinh nghiệm, mô hình của các nước về Việt Nam.

Bạn có thể bắt đầu từ một việc gần mình nhất. Rủ một người bạn cùng học sơ cấp cứu, tham gia một buổi trải nghiệm tại trường khi chương trình triển khai hoặc chia sẻ câu chuyện về người từng giúp mình đúng lúc.

Biến lòng tốt thành năng lực hành động - để mỗi người đều có thể là Người Gần Nhất, là điểm tựa nhân ái của cộng đồng.