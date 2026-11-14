Cơ quan Thuế phát thông báo: Tất cả những ai có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Các cá nhân trong danh sách sau cần chú ý thông báo của cơ quan Thuế.





Mới đây, Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long đã phát đi thông báo áp cụng và cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 13 cá nhân là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh.

Lý do được đưa ra là các hộ kinh doanh này đều không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 90 ngày nhưng chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thông báo nêu rõ, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, không hoàn thành nghĩa vụ kê khai, không xử lý tiền thuế nợ theo yêu cầu hoặc chưa được chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Tất cả các cá nhân trong Thông báo đều là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp.



Danh sách được tổng hợp như sau:

STT Tên người nộp thuế Nơi làm việc Mã số thuế 1 Võ Thị Trúc Ly Hộ kinh doanh Võ Thị Trúc Ly 8060511652 2 Viên Văn Hùng Hộ kinh doanh Viên Văn Hùng 1300485808 3 Tôn Thị Châm Hộ kinh doanh Tôn Thị Châm 1300104650 4 Nguyễn Văn Chân Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chân 1300103858 5 Nguyễn Thị Vân Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vân 1300230849 6 Nguyễn Thị Hiển Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiển 8259481175 7 Nguyễn Minh Chí Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Chí 8659678627 8 Nguyễn Anh Tú Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Tú 8058972085 9 Nguỵ Thị Thu Hộ kinh doanh Nguỵ Thị Thu 1300104869 10 Lý Thị Sáu Hộ kinh doanh Lý Thị Sáu 1300104555 11 Lê Thị Thúy Loan Hộ kinh doanh Lê Thị Thúy Loan 8334612334 12 Hồ Thanh Lâm Hộ kinh doanh Hồ Thanh Lâm 8308451338 13 Cao Minh Thanh Hộ kinh doanh Cao Minh Thanh 1300400931





Hủy tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đủ điều kiện﻿

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh. Các quy định mới được xây dựng theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và tháo gỡ vướng mắc khi dữ liệu nộp thuế chưa được cập nhật trên hệ thống.

Cục Thuế cho biết, ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trên cơ sở thông báo này, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trước đây, cơ quan thuế có thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Việc rút ngắn thời gian xử lý được kỳ vọng giúp người nộp thuế sớm được gỡ bỏ biện pháp hạn chế sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện.

Nghị định cũng bổ sung cơ chế xử lý trong trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể gửi phản hồi kèm bản chụp chứng từ nộp tiền bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành Thuế. Trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng dữ liệu chưa được cập nhật, người nộp thuế cần chủ động phản hồi để được xử lý kịp thời.

Cách tra cứu thông báo về xuất cảnh

Theo khuyến cáo từ Cục Thuế, để hạn chế nguy cơ bị gián đoạn kế hoạch xuất cảnh, các cá nhân có thể chủ động kiểm tra thông tin về tạm hoãn xuất cảnh qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 - Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế tại địa chỉ: ﻿ https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc

Bước 2: Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo tạm hoãn/gia hạn tạm hoãn/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Kênh 2 - Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu thông báo sẽ tạm hoãn xuất cả của Cục Thuế tại địa chỉ: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se

Bước 2: ﻿Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh từ thông tin người nộp thuế đã được điền

Bên cạnh đó, các cá nhân có thể tra cứu thông tin về xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile, sau khi đã tải ứng dụng trên App Store (dành cho iOS) hoặc CH Play (dành cho thiết bị Android).