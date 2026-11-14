Bắt người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (sinh năm 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng quy định, tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Long là đối tượng đấm lái xe taxi tại khu vực cầu Kim Ngưu khiến dư luận bức xúc.

Trịnh Trọng Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Đ.T

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 6-11, anh N.T.V (sinh năm 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) điều khiển xe ô tô taxi theo hướng Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung. Khi đến cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với người đi đường.

Lúc này, Long điều khiển xe máy đi ngược chiều không thấy anh V. dừng lại để giải quyết. Anh ta đã điều khiển xe máy đến dừng trước đầu xe của anh V.

Anh V. hạ kính lái để xem xét sự việc. Long đã dựng xe máy và xuống xe chỉ trỏ thách đố, chửi bới anh V. Anh V. ngồi trên ghế lái lấy điện thoại ra quay video.

Long tiến đến gần cửa xe rồi dùng tay phải đấm hai phát vào mặt anh V rồi điều khiển xe máy bỏ đi. Ngày 12-11-2026, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video sự việc trên. Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Trọng Long khai nhận phù hợp nội dung sự việc như trên.

Long thách thức anh V. Ảnh: Đ.T

Qua vụ việc, Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, giải quyết tranh chấp trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.