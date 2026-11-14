Tuổi Trẻ vừa ra mắt App phiên bản mới: Trải nghiệm tin tức theo cách của bạn

Ứng dụng báo điện tử Tuổi Trẻ phiên bản mới mang đến trải nghiệm đọc báo hiện đại và linh hoạt. Với các tính năng như cá nhân hóa mạch tin, nghe báo nói, trợ lý giọng nói AI, video dọc Tuổi Trẻ Zoom và tin tức theo địa phương, bạn có thể cập nhật thông tin theo cách riêng, mọi lúc, mọi nơi.

Trong cuộc sống hiện đại với nhịp độ ngày càng nhanh, cách người đọc tiếp cận thông tin cũng không ngừng thay đổi. Bên cạnh nhu cầu cập nhật tin tức nhanh chóng, người dùng ngày càng quan tâm đến những nội dung phù hợp với sở thích, dễ dàng tiếp cận và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ lúc nghỉ ngơi, di chuyển đến khi làm việc.

Ứng dụng báo điện tử Tuổi Trẻ phiên bản mới mang đến nhiều lựa chọn đọc, nghe và xem tin tức - Ảnh: TẤN ĐẠT

Nắm bắt xu hướng đó, báo điện tử Tuổi Trẻ ra mắt phiên bản ứng dụng mới với nhiều cải tiến về trải nghiệm đọc, nghe và xem tin tức. Không chỉ là kênh cập nhật thông tin, ứng dụng còn hướng đến việc trở thành người bạn đồng hành trong đời sống hằng ngày, giúp mỗi độc giả chủ động lựa chọn nội dung cũng như cách tiếp nhận tin tức phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Xem báo trên điện thoại dễ hơn với ứng dụng Tuổi Trẻ phiên bản mới - Video: BẢO DUY - GIAO QUỲNH

Cá nhân hóa mạch tin, cập nhật nội dung theo sở thích

Điểm nhấn của phiên bản mới là tính năng cá nhân hóa mạch tin, cho phép người dùng lựa chọn những chủ đề quan tâm để ứng dụng ưu tiên hiển thị các nội dung phù hợp. Thay vì tiếp nhận tin tức theo một dòng nội dung chung, mỗi người có thể xây dựng trải nghiệm đọc gắn với sở thích và nhu cầu của mình.

Các lĩnh vực như thời sự, kinh doanh, công nghệ, thể thao, văn hóa, giải trí và đời sống được đưa đến người đọc theo những chủ đề đã lựa chọn. Nhờ đó, việc tìm kiếm thông tin trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tạo ra không gian đọc báo gần gũi với mối quan tâm của từng độc giả.

Mạch tin được cá nhân hóa theo sở thích và chủ đề người đọc quan tâm - Ảnh: PHAN HẢI ĐĂNG

Cùng với đó, tính năng thông báo tin tức theo chủ đề yêu thích giúp người dùng không bỏ lỡ những thông tin mới đáng chú ý. Khi xuất hiện tin tức thuộc lĩnh vực đã đăng ký quan tâm, ứng dụng có thể gửi thông báo để người đọc kịp thời nắm bắt những diễn biến quan trọng.

Một điểm mới khác là tin tức theo địa phương, hỗ trợ người dùng theo dõi thông tin tại tỉnh, thành mà mình quan tâm. Những nội dung liên quan đến dân sinh, giao thông, đời sống và các sự kiện nổi bật ở địa phương được cập nhật gần hơn với nhu cầu thực tế của độc giả.

Không chỉ tập trung vào những sự kiện lớn, ứng dụng còn giúp người dùng kết nối với các vấn đề và câu chuyện đang diễn ra ngay tại cộng đồng nơi mình sinh sống, học tập và làm việc.

Cập nhật tin tức theo tỉnh, thành phố và khu vực người dùng lựa chọn - Ảnh: TẤN ĐẠT

Đọc, nghe tin tức linh hoạt cùng audio và trợ lý AI

Trong nhiều tình huống, người dùng không có đủ thời gian để ngồi đọc trọn vẹn một bài báo. Vì vậy, phiên bản mới bổ sung các tính năng tóm tắt bài viết và nghe báo nói, mở rộng lựa chọn tiếp nhận thông tin theo hướng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Với tính năng tóm tắt, những nội dung chính của bài viết được cô đọng, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng mà không cần dành nhiều thời gian. Đây là giải pháp hữu ích khi muốn cập nhật nhiều tin tức trong thời gian ngắn hoặc tìm hiểu khái quát một vấn đề trước khi đọc toàn bộ nội dung.

Trong khi đó, tính năng nghe báo nói mang đến trải nghiệm tiếp nhận thông tin bằng âm thanh. Thay vì phải theo dõi nội dung trên màn hình, người dùng có thể nghe bài viết trong lúc nghỉ ngơi, di chuyển hoặc khi muốn hạn chế thời gian sử dụng điện thoại.

Tính năng nghe báo nói và miniplayer giúp bạn đọc dễ dàng sử dụng - Ảnh PHAN HẢI ĐĂNG

Trải nghiệm này còn được hỗ trợ bởi miniplayer audio, trình phát âm thanh thu gọn cho phép người dùng tiếp tục nghe nội dung trong khi sử dụng những tính năng khác trên ứng dụng. Nhờ vậy, việc nghe báo không bị gián đoạn bởi thao tác chuyển đổi giữa các màn hình.

Đặc biệt, khu vực Podcast được tích hợp trợ lý AI hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, cho phép người dùng sử dụng khẩu lệnh để tương tác với nội dung podcast. Việc tìm kiếm và sử dụng các chương trình audio vì thế trở nên thuận tiện hơn, đồng thời mở ra cách tương tác mới giữa độc giả với các sản phẩm nội dung số.

Sự kết hợp giữa nghe báo nói, miniplayer audio và trợ lý AI giúp mở rộng trải nghiệm tiếp nhận thông tin, đáp ứng thói quen sử dụng thiết bị di động trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Trải nghiệm tin tức với video dọc

Không chỉ đổi mới cách đọc và nghe, ứng dụng Tuổi Trẻ phiên bản mới còn phát triển không gian video dọc, đáp ứng xu hướng tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh ngày càng phổ biến trên thiết bị di động.

Được xây dựng riêng cho mục video, Tuổi Trẻ Zoom mang đến những nội dung thuộc các chủ đề thời sự, chính sách, giải thích, cảnh báo và khám phá. Thông qua hình thức thể hiện trực quan, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi những vấn đề đang được quan tâm và khám phá thêm nhiều câu chuyện trong đời sống.

Khám phá tin tức thú vị qua video dọc - Ảnh TẤN ĐẠT

Thay vì phải dành thời gian đọc những bài viết dài, độc giả có thể lựa chọn xem video để nhanh chóng nắm bắt thông tin cần thiết. Định dạng video dọc cũng phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại, mang đến trải nghiệm xem tự nhiên và thuận tiện hơn.

Trong không gian video được thiết kế riêng trên ứng dụng, người dùng có thể liên tục khám phá những nội dung mới, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin qua hình ảnh và cách thể hiện ngắn gọn.

Việc phát triển Tuổi Trẻ Zoom cũng góp phần đa dạng hóa hình thức thể hiện nội dung báo chí trên nền tảng số, kết hợp thông tin, hình ảnh và phương thức truyền tải trực quan để đưa những vấn đề đáng chú ý đến gần hơn với độc giả.

Một ứng dụng, nhiều cách tiếp cận tin tức

Với phiên bản mới, báo điện tử Tuổi Trẻ hướng đến xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm tin tức đa dạng, nơi người dùng có thể chủ động đọc, nghe, xem và tương tác theo nhu cầu của mình.

Từ cá nhân hóa mạch tin, thông báo theo chủ đề yêu thích, cập nhật tin tức địa phương đến tóm tắt bài viết, nghe báo nói, miniplayer audio, trợ lý AI và video dọc Tuổi Trẻ Zoom, mỗi tính năng đều góp phần làm cho việc cập nhật thông tin trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn.

Dù muốn theo dõi một vấn đề thời sự, tìm hiểu tình hình tại địa phương, nghe podcast trong lúc di chuyển hay khám phá những video ngắn, người dùng đều có thể lựa chọn hình thức tiếp nhận phù hợp ngay trên cùng một ứng dụng.

Ứng dụng báo điện tử Tuổi Trẻ phiên bản mới không chỉ mang đến sự đổi mới trong cách đọc báo mà còn mở rộng phương thức kết nối giữa người dùng với thông tin. Với định hướng cá nhân hóa trải nghiệm, phát triển nội dung đa phương tiện và ứng dụng công nghệ AI, Tuổi Trẻ tiếp tục mang đến những cách tiếp cận tin tức linh hoạt, giúp mỗi độc giả chủ động lựa chọn nội dung và cập nhật thông tin theo cách riêng, mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh trải nghiệm ứng dụng trên nền tảng số, trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026, báo điện tử Tuổi Trẻ sẽ tổ chức không gian trải nghiệm và tương tác với bạn đọc tại gian hàng trong hai ngày 13 và 14-11-2026.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội trực tiếp khám phá ứng dụng báo điện tử Tuổi Trẻ phiên bản mới, trải nghiệm các tính năng nổi bật và tìm hiểu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số của báo. Không gian còn kết nối với các hoạt động trưng bày sách, nội dung giáo dục và sản phẩm video hóa, mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan.

Bên cạnh hoạt động tại gian hàng, ngày 13-11-2026, báo điện tử Tuổi Trẻ còn tổ chức talkshow và giới thiệu các giải pháp, ứng dụng Tuổi Trẻ tại khách sạn InterContinental, chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí số.

Thời gian trải nghiệm: Ngày 13 và 14-11-2026, theo khung giờ do Ban tổ chức bố trí.