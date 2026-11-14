CEO Đoàn Văn Hiểu Em tiết lộ bước ngoặt mới: Sau gần 20 năm bán điện thoại, tivi, tủ lạnh, Điện Máy Xanh sẽ tìm cách kiếm tiền hoàn toàn khác

Sau hai năm gần như không mở thêm cửa hàng, CEO Đoàn Văn Hiểu Em cho biết Điện Máy Xanh đang chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới thay vì chỉ bán điện thoại, tivi, tủ lạnh…

Trong gần 20 năm qua, mô hình kinh doanh của Điện Máy Xanh chủ yếu xoay quanh việc bán điện thoại, tivi, tủ lạnh, máy giặt và hàng loạt thiết bị điện tử, điện máy khác. Từ một hệ thống bán lẻ nhỏ, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới khoảng 3.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, sau nhiều năm mở rộng, một bài toán mới đang xuất hiện: Khi số lượng cửa hàng đã phủ rộng, thị trường điện máy tăng trưởng chậm và dư địa mở thêm điểm bán không còn lớn, Điện Máy Xanh sẽ tiếp tục tăng trưởng bằng cách nào?

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), đã đưa ra một nhận định đáng chú ý: "Dư địa tối ưu vận hành không phải là vô hạn".

Theo vị CEO, sau giai đoạn tái cấu trúc 2023 - 2024, hệ thống còn khoảng 3.000 cửa hàng và gần như không mở rộng thêm trong hai năm qua. Thay vì tiếp tục gia tăng số lượng điểm bán, doanh nghiệp tập trung nâng năng suất, hiệu quả vận hành và doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu.

Cách làm này bước đầu đem lại kết quả. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu Điện Máy Xanh tăng gần 30%, trong khi thị trường điện máy không bao gồm doanh nghiệp này chỉ tăng khoảng 5% về giá trị. Dù vậy, lãnh đạo Điện Máy Xanh cho rằng không thể mãi dựa vào việc tối ưu hệ thống sẵn có. Doanh nghiệp đang chuẩn bị những động lực tăng trưởng khác cho giai đoạn 2027 - 2030.

Cứ 100 đồng doanh thu, có 38 đồng đến từ khách mua trả chậm

Một trong những hướng đi đáng chú ý nhất của Điện Máy Xanh là mở rộng giải pháp tài chính tiêu dùng, đặc biệt là các chương trình mua trả chậm với lãi suất 0%. Theo ông Hiểu Em, hiện doanh thu từ hình thức trả chậm chiếm khoảng 38% tổng doanh thu Điện Máy Xanh, tăng so với mức 35% năm 2025. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 40% trong năm 2026.

Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu mà Điện Máy Xanh ghi nhận, có khoảng 38 đồng đến từ các giao dịch mua trả chậm.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng toàn bộ ngân sách khuyến mãi để giảm trực tiếp giá bán, Điện Máy Xanh phối hợp với các thương hiệu và công ty tài chính để chuyển một phần nguồn lực sang hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Nhờ đó, người mua đủ điều kiện có thể chia nhỏ khoản thanh toán trong thời hạn lên tới 18 - 24 tháng với lãi suất 0%, tùy sản phẩm và chương trình.

Ông Hiểu Em đưa ra ví dụ với một sản phẩm trị giá 45 triệu đồng. Nếu giảm giá trực tiếp 5%, người mua vẫn cần chuẩn bị một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Trong khi đó, hình thức trả chậm không lãi suất giúp khách hàng phân bổ khoản thanh toán trong nhiều tháng. Đối với Điện Máy Xanh, đây không chỉ là chính sách bán hàng mà còn là một cách kích thích sức mua trong bối cảnh thị trường điện máy tăng trưởng chậm.

Tuy nhiên, cần phân biệt doanh thu từ các đơn hàng trả chậm với doanh thu dịch vụ tài chính. Con số 38% phản ánh tỷ trọng doanh thu bán hàng theo hình thức trả chậm, không đồng nghĩa Điện Máy Xanh thu được 38% doanh thu từ hoạt động cho vay hay lãi vay.

Bán một chiếc máy lạnh, nhưng không chỉ kiếm tiền từ chiếc máy lạnh

Nếu tài chính tiêu dùng giúp khách hàng dễ dàng quyết định mua sản phẩm hơn, thì mảng dịch vụ lại mở ra cơ hội duy trì quan hệ với khách hàng sau khi giao dịch đã hoàn tất. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách Điện Máy Xanh nhìn nhận hoạt động bán lẻ.

Trước đây, một giao dịch mua máy lạnh về cơ bản hoàn thành khi sản phẩm được giao và lắp đặt tại nhà khách hàng. Nhưng với mô hình mới, doanh nghiệp muốn tiếp tục hiện diện trong suốt quá trình sử dụng thiết bị. Chẳng hạn, người mua máy lạnh có thể phát sinh nhu cầu vệ sinh định kỳ, bảo trì, sửa chữa hoặc bảo hành mở rộng. Với điện thoại, các dịch vụ có thể bao gồm bảo vệ thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật hay những quyền lợi hậu mãi khác.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Hiểu Em cho biết Điện Máy Xanh đang chuyển dần từ việc chỉ bán sản phẩm sang cung cấp giải pháp và dịch vụ trọn vẹn hơn. Một trong bốn động lực tăng trưởng dài hạn được doanh nghiệp xác định là Thợ DMX, mảng gắn với các nhu cầu dịch vụ kỹ thuật của khách hàng. Về bản chất, đây là hướng đi cho phép nhà bán lẻ khai thác nhu cầu phát sinh sau giao dịch mua hàng ban đầu.

Một chiếc máy lạnh có thể chỉ được khách hàng mua một lần trong nhiều năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng hoặc sửa chữa có thể xuất hiện nhiều lần. Điều này mở ra khả năng tạo thêm doanh thu từ dịch vụ trên chính tệp khách hàng và hệ thống sản phẩm mà Điện Máy Xanh đã xây dựng trong gần hai thập kỷ.

Dù vậy, quy mô doanh thu, biên lợi nhuận và mức đóng góp cụ thể của Thợ DMX chưa được ông Hiểu Em công bố trong cuộc phỏng vấn.

Không chỉ mở cửa hàng, Điện Máy Xanh còn muốn phát triển nền tảng số

Bên cạnh tài chính tiêu dùng và dịch vụ kỹ thuật, Điện Máy Xanh cũng xác định DMX Super App là một trong bốn động lực tăng trưởng dài hạn. Việc phát triển một nền tảng số được đặt trong bối cảnh doanh nghiệp đã sở hữu mạng lưới cửa hàng rộng khắp và lượng khách hàng lớn tích lũy qua nhiều năm.

Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu tương tác với Điện Máy Xanh khi phát sinh nhu cầu mua sắm, các dịch vụ số có thể tạo thêm những điểm tiếp xúc trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đây cũng là hướng đi có khả năng kết nối hoạt động bán hàng với các giải pháp tài chính, dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc sau bán hàng.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Hiểu Em chưa công bố chi tiết mô hình vận hành, tính năng cụ thể hoặc kế hoạch doanh thu của DMX Super App. Do đó, đây vẫn là một trong những hướng phát triển đang được doanh nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, thay vì một nguồn thu mới đã được chứng minh về quy mô.

Ở thị trường nước ngoài, Điện Máy Xanh tiếp tục đặt kỳ vọng vào chuỗi EraBlue tại Indonesia. Theo ông Hiểu Em, sau khoảng 3,5 năm hoạt động, EraBlue đã xóa hết lỗ lũy kế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 500 cửa hàng vào cuối năm 2026, tiến tới 1.000 cửa hàng với doanh thu khoảng 1 tỷ USD trước năm 2030.

Khác với tài chính tiêu dùng, dịch vụ kỹ thuật và nền tảng số, EraBlue vẫn là hoạt động mở rộng mô hình bán lẻ điện máy truyền thống, nhưng tại một thị trường mới có hơn 280 triệu dân.

Một hướng kinh doanh mới khác đang được Điện Máy Xanh nghiên cứu là các sản phẩm công nghệ tương lai, thông qua dự án HOUSE OF FUTURE. Theo chia sẻ của ông Hiểu Em, dự án được định hướng thành không gian trải nghiệm các giải pháp AI, Robotics, Smart Home và công nghệ sức khỏe trong môi trường sinh hoạt gia đình.

Khách hàng có thể trực tiếp tiếp cận những công nghệ mới, thay vì chỉ quan sát sản phẩm qua các video giới thiệu hay triển lãm công nghệ. Đáng chú ý, Điện Máy Xanh không chỉ muốn dừng lại ở việc giới thiệu những thiết bị này.

Theo ông Hiểu Em, khi xác định được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ từng bước xem xét phát triển chúng thành ngành hàng kinh doanh mới trên hệ thống.

Điều đó đồng nghĩa trong tương lai, bên cạnh điện thoại, tivi hay tủ lạnh, các cửa hàng Điện Máy Xanh có thể xuất hiện thêm những thiết bị robot hoặc sản phẩm tích hợp AI phục vụ đời sống gia đình.

Dù vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trong giai đoạn đầu, HOUSE OF FUTURE chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Đây trước hết là nơi nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu và tìm kiếm những sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa.

Như vậy, từ một hệ thống chuyên bán thiết bị điện tử, điện máy, Điện Máy Xanh đang tìm cách mở rộng hoạt động sang nhiều khâu khác nhau, từ hỗ trợ khách hàng mua sắm, cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho đến nghiên cứu các ngành hàng mới.

Những thay đổi này cũng gắn với mục tiêu tăng trưởng dài hạn mà doanh nghiệp vừa nâng lên. Theo ông Hiểu Em, Điện Máy Xanh đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2030 từ 182.000 tỷ đồng lên 212.000 tỷ đồng, đồng thời hướng đến lợi nhuận sau thuế gấp ba lần năm 2025. Đây là mức tăng trưởng tham vọng đối với một ngành được đánh giá đang dần bão hòa.