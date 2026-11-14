Đại đô thị 2,57 tỷ USD, rộng hơn 264 ha của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có gì đặc biệt?

Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh, vốn nổi tiếng với tên thương mại Splendora và gần đây được tái định vị thành Mailand Hanoi City được định hướng trở thành một "thành phố sáng tạo" với 5 phân khu chức năng, kết hợp không gian sống, thương mại, văn hóa và nghệ thuật

Nằm dọc Đại lộ Thăng Long, tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, Mailand Hanoi City là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn tại khu vực Hoài Đức trước đây. Dự án có tổng diện tích khoảng 264,13 ha, trải rộng trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương và Vân Canh theo địa giới hành chính cũ.

Tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch của Thủ đô, Mailand Hanoi City nằm trong vùng phát triển đô thị phía Tây Hà Nội, có kết nối với khu vực Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Đông và các đô thị vệ tinh lân cận. Xung quanh dự án là khu vực đang đô thị hóa mạnh, với sự hiện diện của nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục và các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Tiền thân của Mailand Hanoi City là khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, được cấp chứng nhận đầu tư ngày 8/12/2006. Theo thông tin công bố thời điểm đó, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,57 tỷ USD, hướng tới hình thành một khu đô thị hiện đại với hệ thống nhà ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích đồng bộ.

Sau gần hai thập kỷ, dự án được định hướng phát triển thành một đô thị tích hợp, kết hợp không gian ở, thương mại, văn hóa, nghệ thuật và cảnh quan sinh thái. Quy mô dự án gồm 6.440 căn hộ chung cư cao tầng; 1.311 căn biệt thự và nhà ở liền kề. Quy mô dân số dự kiến khoảng 42.330 người.

Đáng chú ý, Mailand Hanoi City không đơn thuần được định vị là một khu nhà ở quy mô lớn. Đơn vị phát triển đang xây dựng hình ảnh dự án như một "thành phố sáng tạo", lấy văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan và kết nối cộng đồng làm những yếu tố tạo khác biệt. Nhiều hoạt động văn hóa - xã hội của thủ đô cũng được tổ chức tại đây, nổi bật là lễ hội thường niên Home Hanoi Xuan đã được tổ chức 5 năm qua.

Theo quy hoạch, dự án được tổ chức thành 5 phân khu chính gồm Splendora, Lumiere Square, Hồ Vọng Nguyệt, Vinh Hoa Phố và Regent's Park.

Splendora là khu vực đã hình thành từ giai đoạn đầu, kế thừa các sản phẩm nhà ở thấp tầng và căn hộ. Đây cũng là nơi đã có cộng đồng cư dân sinh sống cùng hệ thống tiện ích và không gian công cộng hiện hữu.

Hồ Vọng Nguyệt được định hướng trở thành phân khu sinh thái, nghỉ dưỡng với điểm nhấn là hồ điều hòa trung tâm rộng khoảng 6,6–7 ha. Quy hoạch giới thiệu các sản phẩm biệt thự ven hồ, khu phức hợp cao tầng và không gian thể thao, giải trí.

Trong khi đó, Lumiere Square được định vị là trung tâm đổi mới, sáng tạo của toàn khu đô thị. Theo thông tin giới thiệu, phân khu này dự kiến tích hợp các công trình cao tầng, thương mại, khách sạn, trường học, y tế và không gian nghệ thuật. Một số tài liệu quảng bá đề cập tòa tháp biểu tượng cao 85 tầng. Tuy nhiên, đây mới là thông tin về định hướng thiết kế, chưa thể xem là công trình đã được phê duyệt hoặc triển khai xây dựng.

Vinh Hoa Phố được phát triển theo hướng tôn vinh văn hóa, lịch sử và nghề thủ công truyền thống của Hà Nội. Các sản phẩm được giới thiệu gồm nhà phố thương mại, nhà liền kề và công trình phức hợp cao tầng, kết hợp quảng trường, công viên văn hóa và không gian nghệ thuật.

Phân khu còn lại, Regent's Park, hướng đến phân khúc nhà ở cao cấp với biệt thự, căn hộ và nhà phố thương mại, tạo thành một không gian sống riêng biệt trong tổng thể khu đô thị.

Với cách phân chia này, chủ đầu tư hướng đến hình thành một khu đô thị đa chức năng, trong đó nhà ở không phải chức năng duy nhất. Các không gian thương mại, văn hóa, giáo dục, giải trí và cảnh quan được đặt trong cùng một quy hoạch tổng thể.

Một trong những điểm nhấn được đơn vị phát triển nhấn mạnh là mô hình "thành phố 15 phút", theo đó cư dân có thể tiếp cận các nhu cầu thiết yếu như mua sắm, giáo dục, thể thao và giải trí trong khoảng cách đi bộ thuận tiện.

Mailand Hanoi City được tổ chức thành 5 phân khu chính gồm Splendora, Lumiere Square, Hồ Vọng Nguyệt, Vinh Hoa Phố và Regent's Park.

Lịch sử phát triển của Mailand Hanoi City gắn với một liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) - liên doanh giữa Tổng công ty Vinaconex và Tập đoàn Posco E&C (Hàn Quốc), mỗi bên góp 50% vốn.

Đến năm 2009, giai đoạn đầu của dự án được triển khai trên diện tích khoảng 50 ha. Sau nhiều năm xây dựng, giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 2013, hình thành khu nhà ở với khoảng 1.049 sản phẩm, gồm biệt thự, nhà liền kề và căn hộ. Đây là phần diện tích đã tạo dựng cộng đồng cư dân hiện hữu, đặt nền móng cho thương hiệu Splendora tại phía Tây Hà Nội.

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu, cơ cấu cổ đông tại dự án bắt đầu có sự thay đổi đáng kể. Vào tháng 12/2017, Posco E&C đã chuyển nhượng 50% phần vốn góp tại An Khánh JVC cho Công ty CP Địa ốc Phú Long. Đến năm 2020, Vinaconex cũng chuyển nhượng 50% vốn còn lại cho Công ty Đầu tư và Phát triển Pacific Star – doanh nghiệp có liên quan đến Phú Long.

Những thương vụ chuyển nhượng này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển dự án. Từ liên doanh giữa Vinaconex và Posco E&C, An Khánh JVC chuyển sang cơ cấu sở hữu gắn với hệ sinh thái Phú Long. Doanh nghiệp này dần trở thành đầu mối phát triển thương hiệu và định hướng các giai đoạn tiếp theo của khu đô thị.

Phú Long là doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái Sovico, nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp cũng tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản khác như Dragon City, Dragon Village và Dragon Riverside City tại TP.HCM.