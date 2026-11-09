Một trong những tòa nhà đầu tiên tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xây tại Việt Nam: Đầu tư 800 tỷ, nay “chứa” gần 200.000 tỷ

Được xây dựng từ năm 2009 với sự góp vốn của PV GAS, PV Engineering và doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tòa PV GAS Tower tại số 673 Nguyễn Hữu Thọ hiện là địa chỉ của nhiều đơn vị ngành dầu khí. Riêng hai doanh nghiệp niêm yết đặt trụ sở tại đây có tổng vốn hóa gần 181.000 tỷ đồng

Nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Nam TP.HCM, PV GAS Tower là một trong những tòa nhà văn phòng có sự hiện diện tập trung của các doanh nghiệp ngành dầu khí. Công trình cao 15 tầng, được đầu tư hơn 800 tỷ đồng và đưa vào hoạt động từ năm 2011.

Theo dữ liệu thị trường chứng khoán chốt phiên ngày 6/11/2026, hai doanh nghiệp niêm yết đặt trụ sở tại tòa nhà gồm Tổng công ty Khí Việt Nam (HoSE: GAS) và Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HoSE: PGD) có tổng vốn hóa khoảng 180.948 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu GAS đóng cửa ở mức 74.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 178.800 tỷ đồng. Cổ phiếu PGD kết phiên tại 21.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp khoảng 2.148 tỷ đồng.

SỰ GÓP VỐN CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC HỆ SINH THÁI NỮ TỶ PHÚ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Theo thông tin từ PV GAS, dự án PV GAS Tower ban đầu mang tên Dragon Tower, được khởi công ngày 27/6/2009 tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Công trình chính thức khánh thành vào ngày 16/7/2011, sau hơn hai năm xây dựng.

Dự án được triển khai theo mô hình hợp tác giữa ba doanh nghiệp gồm Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PV Engineering - PVE) và Công ty CP Địa ốc Phú Long. Theo cơ cấu góp vốn được công bố, PV GAS nắm 70%, PV Engineering góp 20% và Địa ốc Phú Long đóng góp 10% vốn đầu tư dự án.

Địa ốc Phú Long là cái tên có mối liên hệ với nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Được thành lập tháng 4/2005, Phú Long là doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Sovico, gắn với bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Phú Long cũng là chủ đầu tư khu đô thị Dragon City tại khu Nam TP.HCM, nơi PV GAS Tower được xây dựng. Dragon City có quy mô khoảng 65 ha, trải dài hơn 7 km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, với tổng vốn đầu tư công bố trên 1 tỷ USD. Bên cạnh PV GAS Tower, khu đô thị này còn có các dự án nhà ở như Dragon Hill Residence & Suites, Dragon Parc và khu biệt thự Kim Long, Ngân Long.

Riêng PV GAS Tower được xây dựng trên khu đất rộng 7.441 m². Công trình có 15 tầng, với 8.680 m² sàn dành cho thương mại, dịch vụ và 22.615 m² sàn văn phòng cho thuê.

Theo thiết kế ban đầu, tầng 1 bố trí sảnh văn phòng, dịch vụ thương mại và không gian cho chi nhánh ngân hàng. Tầng lửng cùng tầng 2 phục vụ hoạt động thương mại, tầng 3 dành cho hội nghị, trong khi các tầng từ 4 đến 15 được sử dụng làm văn phòng làm việc và cho thuê. Công trình do đơn vị tư vấn kiến trúc DCMStudios đến từ Hong Kong thiết kế.

NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO ĐANG ĐẶT TRỤ SỞ TẠI SỐ 673 NGUYỄN HỮU THỌ?

Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất tại PV GAS Tower là Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS. Theo thông tin công bố trên website chính thức, PV GAS đặt văn phòng tại các tầng 12, 12A, 14 và 15 của tòa nhà.

PV GAS là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, phân phối và kinh doanh khí cùng các sản phẩm khí.

Bên cạnh công ty mẹ, tòa nhà còn là trụ sở của Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), đặt tại tầng 7. Doanh nghiệp thành lập năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên cho các khu công nghiệp, nhà máy và khách hàng công nghiệp.

Ngoài hai doanh nghiệp niêm yết, địa chỉ 673 Nguyễn Hữu Thọ còn được nhiều đơn vị trong hệ sinh thái PV GAS sử dụng, gồm PV GAS Trading, PV GAS Logistics, PV GAS PMC và Chi nhánh Kinh doanh LNG.

Địa ốc Phú Long cũng có hoạt động tại tòa nhà mà doanh nghiệp từng tham gia góp vốn xây dựng. Website Phú Long hiện giới thiệu các điểm giao dịch Phú Long Pavilion và Trung tâm Kinh doanh Nhà Bè tại tầng G của PV GAS Tower.