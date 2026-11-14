Vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập: Thêm 1 người tử vong

Sau nhiều giờ căng mình đào bới đống đổ nát trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận), chiều 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã tìm thấy thi thể nam nhân viên cửa hàng gas (55 tuổi), nâng tổng số người tử vong trong vụ việc lên 2 người.

Tối 13/11, Công an TP.HCM đang điều tra vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhà dân khiến nhiều thương vong ở đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM đã tìm thấy nam nhân viên (55 tuổi) của cửa hàng gas dưới đống đổ nát sau nhiều giờ đào bới tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài, chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Di Anh

Như vậy, đến nay vụ nổ cửa hàng gas đã làm 2 người chết và ít nhất 10 người bị thương. Những người bị thương đang được tích cực điều trị ở nhiều bệnh viện ở TP.HCM.

Cũng trong chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đến hiện trường vụ nổ sập nhà ở số 81 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận).

Tại đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm, điều tra nguyên nhân.

Sau khi đến hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị. Tại đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân sớm hồi phục.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi với lãnh đạo bệnh viện về tình trạng của các trường hợp bị thương. Đồng thời đề nghị chính quyền phường quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Như đã thông tin, trưa 13/1, tại cửa hàng kinh doanh gas địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ, xảy ra vụ nghi nổ khí gas. Vụ việc làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba.