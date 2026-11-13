Nổ lớn làm sập nhà ở TP Hồ Chí Minh, 4 người được đưa ra ngoài

Trưa 13/11, nổ làm sập nhà ở phường Tân Thuận; lực lượng chức năng đưa 4 người ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Lúc 11 giờ 05 phút ngày 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh nhận tin báo sập nhà tại số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề (số 83, 85...) hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng ra mặt đường Bùi Văn Ba, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Lực lượng được điều động gồm Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Khu vực 1, Khu vực 4; Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH); Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, phối hợp Công an phường Tân Thuận.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, trực tiếp chỉ đạo phong tỏa khu vực, di dời các mảng bê tông lớn, tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường tiếp cận người bị vùi lấp.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đưa 4 người ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được tiếp tục.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.