Xử phạt 5 chủ tài khoản Facebook, Threads ở Huế vì tung tin bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều người với hành vi mại dâm, buôn bán ma túy

Công an TP Huế xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 62,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều người với các hành vi mại dâm, buôn bán ma túy.

Ngày 13/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã phát hiện, xác minh và tiến hành làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp được xác định gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T. T. B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An); N.T.TU (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Xử phạt 62,5 triệu đồng đối với 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an thành phố Huế

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62.5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều là thông tin chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là pháp luật hình sự.

Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với những nội dung đăng tải, bình luận và chia sẻ. Dù không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Việc viện dẫn lý do câu tương tác, tăng lượt tiếp cận hay phục vụ hoạt động kinh doanh không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Không lợi dụng các vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý; tuyệt đối không tiếp tục chia sẻ, bình luận làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin vi phạm, tạo ra hệ lụy xã hội và hậu quả pháp lý mà cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.