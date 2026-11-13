Hà Nội: Cháy lớn tại lán nhà ở công nhân trong Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5
Đám cháy lớn bùng phát tại khu lán trại công nhân ở Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 vào chiều 13/11, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.
Khoảng 13h30 ngày 13/11, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu lán nhà ở dành cho công nhân xây dựng thuộc Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.
Cháy lớn tại lán nhà ở công nhân trong Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5
Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại lán trại chỉ còn một số công nhân ở lại, phần lớn đã đi làm. Khi nghe tin có cháy, những công nhân làm việc gần khu vực nhanh chóng quay trở về, cùng nhau di chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi khu lán.
Rất may, đám cháy được khống chế kịp thời, không để lan rộng. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy chưa được xác định.