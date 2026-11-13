Hà Nội: Cháy lớn tại lán nhà ở công nhân trong Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Đám cháy lớn bùng phát tại khu lán trại công nhân ở Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 vào chiều 13/11, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Khoảng 13h30 ngày 13/11, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu lán nhà ở dành cho công nhân xây dựng thuộc Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Cháy lớn tại lán nhà ở công nhân trong Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Khu lán trại công nhân cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ khu nhà

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại lán trại chỉ còn một số công nhân ở lại, phần lớn đã đi làm. Khi nghe tin có cháy, những công nhân làm việc gần khu vực nhanh chóng quay trở về, cùng nhau di chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi khu lán.

Rất may, đám cháy được khống chế kịp thời, không để lan rộng. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy chưa được xác định.

Lực lượng PCCC cùng xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Nhiều công nhân và người dân đứng bên ngoài hiện trường theo dõi vụ việc

Một số công nhân đang làm việc tại công trường gần đó nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc