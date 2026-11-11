Lộ đường dây sản xuất 1,27 triệu bình chữa cháy giả

Một người dân ở Hà Nội mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon nhưng không dập được đám cháy nên tố giác với công an. Từ đó, lộ diện đường dây sản xuất hơn 1,27 triệu bình giả, hối lộ 17 tỷ để được cấp giấy kiểm định.

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, cùng các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác, theo báo Tuổi Trẻ.

Trong đó, Đặng Quốc Hoàng (Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (Giám đốc Công ty An Phú) và Dong Liang (quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ba bị cáo Phạm Đức Cảnh (cựu giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy), Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (Trưởng phòng kiểm định Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng - Ảnh: ANTV

Ba bị cáo còn lại gồm Đinh Xuân Các, Nguyễn Khắc Toàn và Nguyễn Đức Trung bị xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa. Một kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Bình chữa cháy không thể chữa được cháy

Theo báo Tiền Phong, vụ án khởi phát từ ngày 17/9/2025, một người dân ở Hà Nội đến cơ quan công an tố giác việc mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của hai doanh nghiệp với tổng số tiền gần 64 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sử dụng các bình này không dập được đám cháy như hướng dẫn trên vỏ bình và cam kết của bên bán. Người mua đã giao nộp số bình chữa cháy để cơ quan điều tra xác minh.

Kết quả giám định ban đầu xác định các bình chữa cháy được gửi kiểm tra không có thành phần chất chữa cháy như ghi trên bao bì, là hàng giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nhà máy, kho hàng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, TP HCM và Tây Ninh, thu giữ số lượng lớn bình chữa cháy, nguyên liệu cùng máy móc, tem nhãn.

Theo cơ quan giám định, nhiều mẫu bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon là hàng giả do tổng hàm lượng chất chữa cháy không đạt. Riêng 135.395 bình bột chữa cháy thu giữ trong vụ án được định giá hơn 41,4 tỷ đồng.

Từ tố giác trên, cảnh sát điều tra xác định năm 2016, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978, hiện bị truy nã) thành lập, điều hành Công ty Vietlink, chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy mang thương hiệu Dragon.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: Công an Hà Nội

Từ năm 2019, doanh nghiệp này nhập khẩu bột chữa cháy không bảo đảm chất lượng cùng vỏ bình, linh kiện từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) để sản xuất tại Việt Nam. Công ty Long Thành cử Dong Liang sang Việt Nam điều phối, giám sát hoạt động sản xuất.

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ 1.049.875 bình bột chữa cháy, thu về hơn 344 tỷ đồng.

Tháng 12/2024, Hoàng chuyển nhượng hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi (SN 1983) làm giám đốc.

Trong năm 2025, Công ty An Phú tiếp tục sản xuất, tiêu thụ 226.568 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, thu hơn 117 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn sản xuất 7.062 bình nhãn hiệu 990, trong đó bán ra 1.392 bình, thu hơn 561 triệu đồng.

Như vậy, tổng số bình chữa cháy hai doanh nghiệp đã đưa ra thị trường lên tới hơn 1,27 triệu bình.

Hối lộ 17 tỷ đồng

Về hoạt động kiểm định, cáo trạng xác định từ tháng 6/2023, Nguyễn Thị Kim Ngân thỏa thuận đưa tiền hối lộ cho Phạm Đức Cảnh. Mục đích nhằm để Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu chỉ đạo nhân viên lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, qua đó cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng cho các bình chữa cháy của Vietlink.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Cảnh nhận hơn 14 tỷ đồng, Hương nhận hơn 2 tỷ đồng và Tựu nhận 160 triệu đồng. Với hành vi trên, Cảnh, Hương và Tựu bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện sai phạm trong việc hiệu chuẩn máy móc, thiết bị phục vụ kiểm định tại Công ty Phương Nam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Trung (SN 1982, Trưởng phòng thuộc Viện Đo lường Việt Nam) biết các thiết bị tại Công ty Phương Nam không đạt tiêu chuẩn sử dụng nhưng vẫn thông báo đạt chuẩn, không cần kiểm tra thực tế.

Từ đó, Trung cùng Đinh Xuân Các (SN 1989, Giám đốc Công ty TechBoss) và Nguyễn Khắc Toàn (SN 1988, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) thực hiện việc cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến năm 2024, nhóm này đã cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt máy móc, thiết bị, thu hơn 353 triệu đồng.

Trong đó, Trung hưởng hơn 156 triệu đồng, Các và Toàn hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng. Cả 2 bị truy tố tội "Giả mạo trong công tác".

(Tổng hợp)