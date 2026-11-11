Bộ VHTTDL và Ngân hàng TMCP Quân đội ký kết, công bố chương trình hợp tác “Việt Nam - Trải nghiệm nhiều hơn thế” (Vietnam - Experience More)

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ký kết và công bố Chương trình hợp tác “Việt Nam - Trải nghiệm nhiều hơn thế” (Vietnam – Experience More) trong 5 giai đoạn 2027–2031, hướng tới lựa chọn và đồng hành đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí có sức hút.

Tham dự sự kiện, về phía Bộ VHTTDL có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Công nghiệp Văn hoá và Bản quyền tác giả; Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí; Bà Nguyễn Phương Hoà, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;… cùng đại diện các Cục, đơn vị trực thuộc Bộ.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Về phía Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có Tổng giám đốc Phạm Như Ánh và các thành viên Ban lãnh đạo Ngân hàng. Đại diện các đối tác quốc tế có: Tập đoàn HLL JoongAng, Đài truyền hình JTBC, Hakuna Matata Group và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong nước, quốc tế…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao sự đóng góp của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong tiến trình đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước.

Thứ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Trong đó, văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là một ngành kinh tế mà còn phải thấm sâu vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, dẫn dắt quá trình phát triển.





Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số và ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB ký kết Chương trình hợp tác Vietnam - Experience More.

Theo định hướng đó, công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch được xác định là những lĩnh vực hội tụ trong một hệ sinh thái, chuỗi giá trị thống nhất. Việt Nam đặt quyết tâm cao trong phát triển các lĩnh vực này với tư duy cùng sáng tạo, cùng thắng.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn, hoan nghênh và chào đón bạn bè quốc tế đến hợp tác, đầu tư, đồng thời sẽ nỗ lực xây dựng cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi nhất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đưa văn hóa, các giá trị thể thao, di sản và vẻ đẹp du lịch của đất nước ra thế giới.

"Trên tinh thần đó, chúng tôi kỳ vọng hằng năm sẽ có thêm nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đáp ứng hai tiêu chí: thực sự mang tầm vóc quốc tế và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, hoặc rộng hơn là lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực. Song song với việc thu hút các sự kiện quốc tế, Bộ VHTTDL cũng sẽ nỗ lực đưa các sự kiện của Việt Nam ra thế giới" - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Theo định hướng hợp tác giai đoạn 2027-2031, Bộ VHTTDL và MB sẽ phối hợp nghiên cứu, lựa chọn đưa về các sự kiện quốc tế phù hợp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Chương trình hướng tới hình thành chuỗi sự kiện thường niên, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch trọng điểm. Mỗi sự kiện được định hướng gắn với quảng bá văn hóa, điểm đến, ẩm thực, sản phẩm du lịch và hình ảnh Việt Nam, tạo thêm động lực cho kinh tế trải nghiệm, du lịch quốc gia. Bộ VHTTDL đóng vai trò định hướng về chủ trương, nội dung và mục tiêu; đồng thời kết nối các đơn vị trực thuộc, địa phương và các nguồn lực liên quan trong phạm vi chức năng.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB phát biểu tại buổi lễ

Trong đó, MB cam kết đóng vai trò doanh nghiệp trung tâm đóng góp nguồn ngân sách bảo trợ, nền tảng công nghệ, lựa chọn đối tác, đồng hành và kết nối các doanh nghiệp, đơn vị liên quan hiện thực hoá chương trình. Kinh phí tổ chức được thực hiện theo hướng xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Cách tiếp cận này nhằm mở rộng giá trị, quy mô của mỗi sự kiện tầm cỡ, vượt ra ngoài phạm vi tại địa điểm tổ chức, qua đó tạo thêm nhu cầu, gia tăng trải nghiệm di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan và sử dụng các dịch vụ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, cho biết, các sự kiện quốc tế có thể tạo ra đồng thời hai lớp giá trị. Thứ nhất là tác động trực tiếp từ lượng khách đến Việt Nam, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vận chuyển và trải nghiệm. Thứ hai là giá trị dài hạn từ các hình ảnh, video và câu chuyện về Việt Nam được lan tỏa trên các nền tảng quốc tế, qua đó góp phần hình thành nhu cầu du lịch trong tương lai.

"Mục tiêu của chương trình hợp tác Vietnam - Experience More không chỉ là đưa một sự kiện đến Việt Nam. Chúng tôi mong muốn từ sức hút của mỗi sự kiện có thể tạo thêm lý do để du khách đến Việt Nam, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại" - ông Phạm Như Ánh cho biết.

Các đại biểu tại Lễ ký kết.

Trong khuôn khổ buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số và ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB đã ký kết Chương trình hợp tác "Việt Nam - Trải nghiệm nhiều hơn thế" (Vietnam - Experience More). Thoả thuận là dấu mốc khởi đầu hướng tới kết nối các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, giải trí, thể thao quốc tế; qua đó thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.