Điều tra vụ mâu thuẫn trong mua bán thịt heo, người phụ nữ bị chém nhập viện

Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán thịt heo, ông N.T.Đ. đã tìm đến sạp hàng tại khu vực cửa số 6, Trung tâm Thương mại Long Hoa dùng dao chém nhiều nhát khiến chị V.T.N.P. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán thịt heo, ông N.T.Đ. đã tìm đến sạp hàng tại khu vực cửa số 6, Trung tâm Thương mại Long Hoa dùng dao chém nhiều nhát khiến chị V.T.N.P. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Người phụ nữ bị chém trọng thương. Ảnh: CACC

Tối 13/11, Công an phường Long Hoa cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ mâu thuẫn trong mua bán thịt heo một phụ nữ bị chém dẫn tới nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, ông N.T.Đ. (SN 1987, ngụ xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh) đến sạp bán thịt heo ở khu vực cửa số 6, Trung tâm Thương mại Long Hoa (khu phố 1, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh). Sau đó, ông Đ. dùng dao chém nhiều nhát vào người chị V.T.N.P. (SN 1980, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Người dân phát hiện can ngăn và đưa chị P. đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Gây án xong, ông Đ. đến Công an phường Long Hoa tự thú. Qua làm việc, ông Đ. khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động mua bán thịt heo giữa 2 người.