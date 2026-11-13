Huế khai trừ Đảng hai hiệu trưởng trường tiểu học

Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ Đảng đối với hai hiệu trưởng trường tiểu học do suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 11/11, nguồn tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng do có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Dương Quang Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai cá nhân này bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời làm mất uy tín, danh dự của bản thân.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, cùng Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng.