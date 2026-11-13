Tối 13/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo, trong kỳ quay 1.588 sản phẩm Mega 6/45 đã có 1 vé trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trúng Jackpot (độc đắc) là: 01-07-15-19-31-33. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh gần 17,8 tỷ đồng.

Một vé trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Đây là lần thứ 2 trong tháng 11, giải độc đắc sản phẩm 6/45 đã có chủ. Ngày 4/11, một tấm vé cũng trúng độc đắc trị giá hơn 26 tỷ đồng. Bộ số trúng độc đắc gồm: 07-14-20-30-34-40.

Trước đó, vào tối 7/11, Vietlott phát đi thông báo trong kỳ quay 1.412 sản phẩm Power 6/55 cũng đã có 2 vé trúng Jackpot 1 (độc đắc) hơn 45 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 05-19-20-26-44-53. Như vậy, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ nhận hơn 22,6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân mỗi vé sẽ thực lĩnh hơn 20,3 tỷ đồng.

Vào ngày 6/11, Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.415 trị giá gần 200 tỷ đồng cho anh T.V.

Anh T.V nhận giải độc đắc gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh T.V là chủ thuê bao Vinaphone, mua vé trên kênh phân phối Vietlott SMS. Anh hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Anh bắt đầu tham gia chơi xổ số Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chọn sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55.

Anh T.V chia sẻ, khi nhận tin trúng thưởng, anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn nên anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng. Anh và gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Theo quy định, anh T.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19,99 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.

Tại lễ trao thưởng, anh T.V đã dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.