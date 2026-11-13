Hà Nội sẽ lên phương án xử lý cây hoa sữa ảnh hưởng đến người dân

Hà Nội dự kiến rà soát, xây dựng phương án xử lý những cây có nguy cơ mất an toàn, che khuất biển báo, ảnh hưởng sinh hoạt người dân, trong đó có cây hoa sữa.

Chiều 13/11, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm của kế hoạch là giải quyết dứt điểm những bất cập về an toàn và cảnh quan, trong đó trực tiếp xử lý tình trạng cây hoa sữa bủa vây khu dân cư tại một số tuyến phố.

Theo dự thảo kế hoạch triển khai đề án được đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội trình bày, có 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bảo đảm an toàn cây xanh là công việc ưu tiên.

Cây xanh trên các tuyến đường, phố được rà soát, phân thành ba nhóm để xử lý theo mức độ nguy hiểm và yêu cầu cải tạo cảnh quan. Những cây chết, sâu mục thân, gốc, có nguy cơ gãy đổ cao hoặc trực tiếp gây mất an toàn giao thông được ưu tiên xử lý ngay trong quý IV/2026.

Hà Nội cắt, tỉa hoa sữa sau phản ánh mùi hương quá nồng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân.

Đối với cây cong nghiêng có nguy cơ mất an toàn, cây che khuất biển báo, đèn tín hiệu, camera giao thông hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, trong đó có cây hoa sữa trồng mật độ dày, thành phố dự kiến rà soát, xây dựng phương án xử lý trong năm 2027.

Những cây chưa phù hợp về chủng loại, định hướng cảnh quan sẽ được cải tạo, thay thế theo lộ trình 2027 - 2030. Đáng chú ý, tỷ lệ thay thế hằng năm dự kiến không vượt quá 20% số cây hiện có trên từng tuyến đường, phố, khu vực nhằm duy trì độ che phủ, tránh thay thế đồng loạt.

Bên cạnh việc xử lý cây nguy hiểm, Hà Nội ưu tiên bảo tồn cổ thụ, cây quý hiếm, cây di sản và những hàng cây mang đặc trưng cảnh quan Thủ đô. Việc cải tạo, thay thế phải dựa trên khảo sát hiện trạng, bảo đảm hài hòa giữa an toàn và bảo tồn.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp theo nguyên lý “thành phố bọt biển”, như vườn mưa, rãnh sinh học, bồn cây thu nước mưa và bề mặt thấm. Những giải pháp này nhằm tăng khả năng giữ nước, làm chậm dòng chảy bề mặt, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị.

Đối với những khu vực mật độ xây dựng cao, hạn chế quỹ đất trồng cây, Trung tâm đã khảo sát, thí điểm phủ xanh trụ cầu, tường hầm chui, chân cầu vượt, nút giao, dải phân cách, nhà chờ xe buýt và một số công trình công cộng phù hợp trong quý IV/2026. Việc nhân rộng dự kiến thực hiện từ năm 2027 sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.