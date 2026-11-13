Vụ nam sinh Nghệ An bị bạn thả xuống sông: Thêm tình tiết gây sốc

Sau 2 ngày mất liên lạc, nam sinh 18 tuổi được tìm thấy tử vong dưới chân cầu Lạch Vạn (Nghệ An). Người thân cho biết đã nhận được tin nhắn với nội dung gây sốc từ người đi cùng nạn nhân trong đêm xảy ra vụ việc.

Ngày 13/11, căn nhà của gia đình ông Hồ Xuân Tuấn (trú khối Phương Cần, phường Quỳnh Mai, Nghệ An) chìm trong không khí tang thương. Người thân, hàng xóm đến chia buồn, động viên gia đình trước sự ra đi đột ngột của em H.X.Q. (18 tuổi).

Theo ông Nguyễn Viết Long, cậu ruột của Q., em là người ngoan hiền, biết phụ giúp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Q. theo học tại một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú, với mong muốn sớm có việc làm, đỡ đần gia đình.

Q. thuê trọ gần trường cùng 3 người khác, thường về nhà vào dịp cuối tuần. Ngày 7/11, sau khi tham dự một sự kiện của lớp, Q. đi xe máy từ trường về quê. Vì sợ bố mẹ trách mắng chuyện đi xe máy đường xa, em gửi xe tại nhà một người bạn cùng khối, cách nhà khoảng 1 km.

Chiều 8/11, Q. mang ba lô đến nhà người bạn này ngủ lại, dự định sáng hôm sau quay lại trường.

Anh Hồ Xuân Bách (anh trai Quân, bên phải), chia sẻ về vụ việc.

Lời kể bất nhất của người bạn đi cùng

Theo người thân, trích xuất camera tại nhà người bạn cho thấy khoảng 1h30 ngày 9/11, Nguyễn Hồ Quang T. (SN 2007, trú cùng địa bàn) đến gọi Q. rồi cả hai cùng rời đi.

Đến trưa cùng ngày, gia đình gọi điện hỏi con đã vào trường chưa nhưng không thể liên lạc. Anh Hồ Xuân Bách (22 tuổi, anh trai Q.) tiếp tục gọi cho bạn bè, người cùng phòng trọ và bạn học của em nhưng không ai biết Q. đang ở đâu.

“Anh em tôi dùng chung tài khoản iCloud nên có thể chia sẻ vị trí. Khi kiểm tra, tôi phát hiện điện thoại của Q. mất kết nối. Vị trí cuối cùng xác định được nằm trên tuyến đường ven biển, khu vực ngã tư Xuân Liên, cách nhà khoảng 4 km”, anh Bách kể.

Khoảng 14h ngày 9/11, gia đình gồm 5 người lên đường tìm Q. Đến khoảng 15h, họ có mặt tại phòng trọ, gặp T. và một người bạn cùng phòng.

Theo ông Long, khi gia đình hỏi có gặp hay liên lạc với Q. không, T. khẳng định không gặp. Không có thêm thông tin, người thân trở về nhà rồi đến công an phường Quỳnh Mai trình báo việc nam sinh mất liên lạc.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình tiếp tục hỏi han bạn bè, người quen và những người ở cùng phòng trọ của Q. Qua đối chiếu thông tin, họ nhận thấy lời kể của T. có nhiều điểm không thống nhất.

Ông Long cho biết ban đầu T. phủ nhận việc gặp Q. Sau đó, T. mới thừa nhận hai người từng đi cùng nhau. Có lần T. kể cả hai đến một quán cà phê ở phường Hoàng Mai uống nước rồi mỗi người đi một hướng. Ở lần trao đổi khác, T. lại nói hai người uống bia trước khi chia tay.

Đáng chú ý, theo lời ông Long, khoảng 21h30 ngày 9/11, T. nhắn tin cho N.A., người được gia đình xác định có liên quan đến cuộc gặp trong đêm, với nội dung: “Tao lỡ làm Q. rơi xuống biển rồi”.

Nhận được thông tin, gia đình Q. bàng hoàng, đề nghị N.A liên hệ trực tiếp với T. để hỏi rõ sự việc. Những lần trao đổi sau đó, T. tiếp tục đưa ra các địa điểm khác nhau về nơi Q. gặp nạn, khiến người thân càng thêm bất an.

Chiếc xe máy dưới mương và hành trình cuối cùng

Sáng 11/11, khoảng 8h, thi thể Q. được phát hiện dưới chân cầu Lạch Vạn (xã Diễn Châu), sau 2 ngày nam sinh mất liên lạc.

Theo ông Long, khi có mặt chứng kiến việc khám nghiệm tử thi, gia đình nhận thấy phía bên trái hộp sọ của Q. có một lỗ thủng, phía bên phải bị vỡ. Những dấu vết này khiến người thân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến dẫn đến cái chết của em.

Đông đảo người dân theo dõi quá trình tìm kiếm Q. tại cầu Lạch Vạn.

Một chi tiết khác khiến gia đình băn khoăn là chiếc xe máy của Q. được phát hiện dưới mương nước trong đêm 9/11, gần khu vực phòng trọ, phía trên phủ một lớp lá cây.

Trước đó, ngày 7/11, Q. đi xe máy từ trường về quê nhưng đã gửi xe tại nhà bạn vì sợ bố mẹ trách mắng. Vì vậy, người thân chưa rõ trong đêm xảy ra sự việc, Q. đi bằng xe máy của mình hay phương tiện của người khác, ai là người điều khiển và vì sao chiếc xe lại nằm dưới mương nước.

Theo thông tin ban đầu, T. cho biết trước khi quay lại trường, người này rủ Q. uống rượu. Khoảng 4h ngày 9/11, T. điều khiển xe máy chở Q. từ quê vào trường theo tuyến đường ven biển. Khi đến địa phận xã Hải Châu, cả hai gặp tai nạn.

T. khai thời điểm đó đường vắng. Thấy Q. bị thương nặng, T. tiếp tục điều khiển xe chở bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi di chuyển khoảng 2 km, đến khu vực cầu Lạch Vạn, T. phát hiện Q. đã bất tỉnh. Do hoảng sợ, T. đã thả Q. xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Sự việc khiến gia đình nạn nhân đau đớn, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về hành trình của Q. trong những giờ cuối cùng trước khi tử vong. Người thân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của những người liên quan.