Siêu cảng 1,7 tỷ USD do đại gia Thái Bình và doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam có chuyển động mới

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung, được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh.

Tại Quyết định số 5171, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng làm Tổ phó. Các thành viên gồm Giám đốc các sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương và Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo quy định.

Đồng thời, tổ chức theo dõi, rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc và tiến độ tổng thể của dự án; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất giải pháp xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, UBND thành phố phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh CTCP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu có tổng vốn hơn 1,7 tỷ USD.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung, được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh.

Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có diện tích khoảng 172,6 ha, không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu.

Công suất thiết kế tổng thể của dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, công suất khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25–36,3 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU. Các bến được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Dự án cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ gom, chia hàng giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng được đầu tư hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút hàng cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, dự án đầu tư khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng đường sắt quốc gia thông qua tuyến đường sắt đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km.

Dự án có tiến độ thực hiện 10 năm, qua 3 giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2036, từng bước đầu tư các bến cảng và hệ thống hậu phương đồng bộ. Lượng hàng container thông qua Bến container Liên Chiểu sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu TEU/năm.

Về Tập đoàn Hateco, tiền thân là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội, được thành lập vào tháng 11/2004. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hateco là ông Trần Văn Kỳ (quê Thái Bình, sinh năm 1964).