Thành phố giàu nhất nước ta sở hữu cầu dây văng có trụ tháp cao tương đương tòa nhà 35 tầng, kết nối trung tâm với khu đô thị rộng hơn 900ha, nơi Sun Group, Đại Quang Minh và THACO tìm tới đầu tư

Cầu Ba Son là công trình giao thông kết nối trung tâm với khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc mới bên sông Sài Gòn nhờ thiết kế dây văng và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Cầu Ba Son có tổng chiều dài gần 1,5 km, trong đó phần cầu chính dài gần 900 m, quy mô 6 làn xe. Công trình được thiết kế theo kiểu cầu dây văng, với trụ tháp nghiêng hình rồng vươn ra sông Sài Gòn. Cầu kết nối đường Tôn Đức Thắng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trước đây có tên gọi là cầu Thủ Thiêm 2. Công trình được khánh thành vào tháng 4/2022, với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng.

Thiết kế dây văng độc đáo cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tạo nên điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn. Điểm nhấn của cây cầu là trụ tháp cao 113m, nghiêng về phía khu đô thị Thủ Thiêm, tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 35 tầng.

Cầu Ba Son về đêm (Ảnh: Bùi Quốc Hoàng).

Về kết cấu, cầu sử dụng hệ dây văng bất đối xứng, kết hợp trụ tháp nghiêng tạo nên hình dáng đặc trưng. Công trình góp phần kết nối hạ tầng giao thông giữa khu vực trung tâm TP.HCM và khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực lưu thông cho một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh và hầm vượt sông Sài Gòn.

Bên cạnh chức năng kết nối giao thông, cầu Ba Son còn có hệ thống chiếu sáng mỹ thuật với hàng nghìn đèn LED lắp dọc thân cầu và dây văng. Hệ thống có khả năng thay đổi màu sắc theo từng chủ đề, sự kiện, tạo hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm. Khi thành phố lên đèn, ánh sáng từ các dây văng phản chiếu xuống sông Sài Gòn, tạo điểm nhấn cho công trình.

Xung quanh cầu Ba Son tập trung nhiều tòa nhà văn phòng hạng A, nổi bật có Saigon Marina IFC cao 55 tầng, The Nexus cao 35 tầng và Deutsches Haus cao 25 tầng. Ở phía bên kia sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng diện tích quy hoạch 930ha, gồm 770ha khu đô thị mới và 160ha khu tái định cư. Khu vực này đang thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản tìm tới đầu tư.

Cầu Ba Son về đêm (Ảnh: Bùi Quốc Hoàng).

Một trong những dự án nổi bật tại đây là Khu đô thị Sala do Công ty cổ phần Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 4/2013, có quy mô 106ha, nằm gần Đại lộ Mai Chí Thọ và hầm Thủ Thiêm. Dự án Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM với diện tích 18.000m², cao 5 tầng, được thiết kế với hai khối kiến trúc nghiêng và kết cấu thép hình tam giác ngược. Công trình được định hướng là nơi trưng bày các đồ án quy hoạch, tổ chức sự kiện và giao lưu chuyên môn.

Đáng chú ý, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, cùng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm. Hai dự án này do các doanh nghiệp tư nhân trong nước là Sun Group và THACO triển khai theo hình thức đối tác công - tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Trong đó, Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, còn tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm có tổng vốn hơn 36.700 tỷ đồng.

Cầu Ba Son giúp kết nối Thủ Thiêm với trung tâm TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ sông Sài Gòn xuống còn chưa đầy 3 phút.