Giải độc đắc 35 tỷ vô chủ, Jackpot 2 hơn 6,5 tỷ đồng có người trúng

Giải Jackpot 1 (độc đắc) sản phẩm Power 6/55 trị giá 35 tỷ đồng vẫn chưa có chủ, giải Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng đã có người trúng.

Tối 12/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.423 sản phẩm Power 6/55 đã có 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé may mắn sẽ thực lĩnh hơn 5,85 tỷ đồng. Giải Jackpot 1 trị giá hơn 35 tỷ đồng vẫn chưa có người trúng. Bộ số trúng Jackpot 1 là: 17-25-33-34-35-36.

Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng đã có người trúng. (Ảnh: Đại Việt)

Vào tối 7/11, Vietlott cũng phát đi thông báo trong kỳ quay 1.412 sản phẩm Power 6/55 đã có 2 vé trúng độc đắc hơn 45 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 05-19-20-26-44-53. Như vậy, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ nhận hơn 22,6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân mỗi vé sẽ thực lĩnh hơn 20,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 6/11, Vietlott cũng đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.415 trị giá gần 200 tỷ đồng cho anh T.V.

Anh T.V nhận giải độc đắc gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh T.V là chủ thuê bao Vinaphone, mua vé trên kênh phân phối Vietlott SMS. Anh hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Anh bắt đầu tham gia chơi xổ số Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chọn sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55.

Anh T.V chia sẻ, khi nhận tin trúng thưởng thì anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn nên anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng. Anh và gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Theo quy định, anh T.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19,99 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.

Tại lễ trao thưởng, anh T.V đã dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.