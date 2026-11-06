Một người ở Quảng Trị mới trúng Vietlott 26 tỷ đồng: Nếu gửi tiết kiệm, 1 tháng lãi tối thiểu bao nhiêu?

Với khoản tiền gửi lên tới 26 tỷ đồng, tiền lãi hàng tháng có thể lên tới cả trăm triệu.

Theo thông tin đăng tải trên Fanpage chính thức của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott): Một khách hàng tại Quảng Trị đã chính thức trở thành chủ nhân giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 4/11, giá trị giải thưởng lên đến 26.087.005.500 đồng (hơn 26 tỷ đồng).

(Ảnh: Fanpage Vietlott)

Trước đó vào ngày 29/10, anh N.A - Một người đàn ông ở Hải Phòng, cũng trở thành chủ nhân của giải thưởng lên đến hơn 31 tỷ đồng. Theo chia sẻ từ chính chủ, anh cho biết dự định sẽ gửi tiết kiệm khoản tiền này.

Những thông tin này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Nếu trúng Vietlott hàng chục tỷ đồng như khách hàng may mắn ở Quảng Trị hoặc Hải Phòng, mà mang đi gửi tiết kiệm, 1 tháng sẽ lãi bao nhiêu?

Khảo sát nhanh lãi suất tiết kiệm tại 5 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và SHB vào đầu tháng 11, có thể thấy Agribank là ngân hàng đang có mức lãi suất tốt nhất ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Đồ họa AI

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tổng tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Như vậy giả sử trung Vietlott 26 tỷ đồng và mang gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, mức lãi tối thiểu hàng tháng sẽ như sau.

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối thiểu 52 triệu đồng/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng ở BIDV, VietinBank, Vietcombank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 2,4% x 3/12 = 156 triệu đồng - tương đương mức lãi 52 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 3% x 9/12 = 585 triệu đồng - tương đương mức lãi 65 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 5,4% x 12/12 = 1,404 tỷ đồng - tương đương mức lãi 117 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại Agribank: Lãi tối thiểu khoảng 102,92 triệu đồng/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng ở Agribank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 4,75% x 3/12 = 308,75 triệu đồng tương đương mức lãi khoảng 102,92 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 6,6% x 9/12 = 1,287 tỷ đồng - tương đương mức lãi 143 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 6,8% x 12/12 = 1,768 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 147,33 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 26 tỷ đồng tại SHB: Lãi tối thiểu 65 triệu đồng/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 26 tỷ đồng ở SHB trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ × 3% × 3/12 = 195 triệu đồng - tương đương mức lãi 65 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 4,4% x 9/12 = 858 triệu đồng - tương đương mức lãi 95,33 triệu đồng/tháng.

- Gửi 26 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 26 tỷ x 4,9% x 12/12 = 1,274 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 106,17 triệu đồng/tháng.

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 5/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.