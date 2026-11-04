Trúng số 255 tỷ đồng, cụ bà 72 tuổi quyết định gửi tiết kiệm để “đảm bảo cuộc sống sau này”

Nhận được khoản tiền lớn ở tuổi xế chiều nhưng cụ bà này cũng không vội tiêu.

Tháng 2 năm nay, một cụ bà 72 tuổi sống tại Penang (Malaysia) bất ngờ trở thành chủ nhân giải độc đắc Supreme Toto 6/58 trị giá 40 triệu RM (khoảng 254 tỷ đồng). Dù sở hữu khoản tiền khổng lồ ở tuổi xế chiều, nhưng bà lại không có tiêu xài để hưởng thụ. Sau khi đón vận may lớn, cụ bà cho biết đã chia sẻ một nhỏ phần tiền thưởng với người thân, phần lớn số tiền còn lại được bà gửi tiết kiệm để “đảm bảo cuộc sống sau này”.

Cụ bà kể rằng bản thân đã có thói quen mua vé số Toto từ những năm 1980. Vào các ngày có kỳ quay thưởng, bà thường ghé một điểm bán vé gần nhà trong lúc đi mua sắm thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Đây vốn chỉ là một thú vui nhỏ của và bà chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng về việc đổi đời nhờ trúng số.

Tuy nhiên trong kỳ quay hồi đầu tháng 2, khi nhận thấy giá trị giải độc đắc đã tăng lên 40 triệu RM, bà quyết định mua một vé System 10 Lucky Pick với giá 420 RM (khoảng 2,65 triệu đồng). Đây là hình thức chọn số ngẫu nhiên do hệ thống máy tính thực hiện thay vì tự lựa chọn từng con số.

Đêm hôm ấy, bà gần như không thể ngủ, bởi đó là lần đầu tiên bà chi số tiền lớn đến vậy để mua vé số, Đến sáng sớm hôm sau, bà cảm thấy thôi thúc phải kiểm tra kết quả tấm vé vừa mua. Khi lần lượt đối chiếu từng con số và nhận ra cả 6 số đều trùng khớp với dãy số trúng thưởng 19, 29, 32, 39, 40 và 54, bà gần như không tin vào mắt mình.

Kỳ quay số để tìm ra chủ nhân giải độc đắc System 10 Lucky Pick

Chia sẻ với công ty xổ số STM Lottery Sdn Bhd, cụ bà cho biết bản thân vô cùng phấn khích khi biết mình trúng giải lớn. Tuy nhiên, điều bà nhấn mạnh sau chiến thắng là lòng biết ơn và mong muốn tiếp tục duy trì cuộc sống giản dị như trước.

Ngoài giải độc đắc trị giá 40 triệu RM (khoảng 254 tỷ đồng), tấm vé System 10 còn giúp bà nhận thêm 173.152 RM (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền thưởng phụ. Như vậy, tổng số tiền cụ bà 72 tuổi nhận được lên tới khoảng 40,29 triệu RM (khoảng 255 tỷ đồng).

Sau khi biết tin, bà cùng chồng di chuyển từ Penang đến Kuala Lumpur để hoàn tất thủ tục nhận thưởng tại trụ sở công ty xổ số. Dù sở hữu khoản tiền có thể làm thay đổi cuộc sống hưu trí, bà và chồng không vội lên kế hoạch mua nhà, sắm xe hay thực hiện những chuyến du lịch xa xỉ. Thay vào đó, ông bà thống nhất sẽ dành một phần tiền thưởng để hỗ trợ các con. Phần tiền còn lại được dự định đưa vào các khoản tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính trong dài hạn.

Quyết định này cũng phù hợp với mong muốn duy trì cuộc sống bình dị mà cụ bà đã nhắc đến ngay sau khi trúng số. Thay vì lập tức thay đổi thói quen sinh hoạt hay sử dụng khoản tiền thưởng cho những món đồ đắt đỏ, bà và chồng ưu tiên giữ gìn thành quả bất ngờ, dành nguồn lực cho gia đình và tương lai.

(Nguồn: Asia News Hub)