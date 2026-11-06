Ông Nguyễn Đức Tài nói bỏ 1 tỷ đồng vào MWG từ 20 năm trước nay sẽ thành 400 tỷ đồng: Nếu mua vàng và bất động sản thì sao?

Từ câu chuyện của ông Nguyễn Đức Tài, một phép so sánh thú vị được đặt ra: Nếu cũng có 1 tỷ đồng từ khoảng 20 năm trước nhưng không đầu tư vào MWG, mà lựa chọn mua vàng hoặc bất động sản tại hai đô thị lớn nhất cả nước, tài sản đó hiện có giá trị bao nhiêu?

Như PV đã thông tin, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) diễn ra gần đây, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), công ty mẹ sở hữu chuỗi Điện Máy Xanh – đã chia sẻ một phép tính đáng chú ý về hiệu quả đầu tư vào doanh nghiệp của mình.

Cụ thể, Chris Freund, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital, từng chia sẻ với một tạp chí tại Singapore rằng khoản đầu tư của quỹ vào MWG mang lại lợi nhuận gấp 57 lần.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tài cho rằng con số này chưa phản ánh hết tiềm năng tăng trưởng của MWG, bởi Mekong Capital đã phải thoái vốn tương đối sớm.

Theo ông Tài, năm 2007, MWG được định giá khoảng 10 triệu USD, trong khi hiện nay giá trị doanh nghiệp đã lên khoảng 4 tỷ USD. Như vậy, nếu đầu tư 1 tỷ đồng vào Thế Giới Di Động năm 2007 và nắm giữ đến nay, khoản tiền này có thể tương đương 400 tỷ đồng, tức mức sinh lời 400 lần.

Từ câu chuyện của ông Nguyễn Đức Tài, một phép so sánh thú vị được đặt ra: Nếu cũng có 1 tỷ đồng từ khoảng 20 năm trước nhưng không đầu tư vào MWG, mà lựa chọn mua vàng hoặc bất động sản tại hai đô thị lớn nhất cả nước, tài sản đó hiện có giá trị bao nhiêu?

Ông Nguyễn Đức Tài: Nếu đầu tư 1 tỷ đồng vào Thế Giới Di Động và giữ nguyên trong 20 năm, khoản tiền đó hiện nay đã thành 400 tỷ đồng

1 tỷ đồng mua vàng năm 2006, nay thành bao nhiêu?

Năm 2006, giá vàng trong nước dao động quanh 1-1,1 triệu đồng/chỉ, tương đương 10-11 triệu đồng/lượng.

Với 1 tỷ đồng, nhà đầu tư khi đó có thể mua được khoảng 909-1.000 chỉ vàng, tương đương 90,9-100 lượng.

Sau 20 năm, giá vàng đã tăng lên khoảng 142,5–143,4 triệu đồng/lượng, tương đương 14,25–14,34 triệu đồng/chỉ, tùy thương hiệu.

Như vậy, nếu giữ nguyên số vàng đã mua từ năm 2006 đến nay, 1 tỷ đồng ban đầu có thể trở thành khoảng 13-14,3 tỷ đồng. Mức tăng này tương đương khoảng 13-14 lần, thấp hơn rất nhiều so với phép tính 400 lần mà ông Nguyễn Đức Tài đưa ra đối với khoản đầu tư vào MWG.

Nếu mua bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, tài sản hiện có giá bao nhiêu?

Một lựa chọn khác với 1 tỷ đồng cách đây 20 năm là đầu tư vào bất động sản, đặc biệt tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM. Thực tế cho thấy, mặt bằng giá nhà đất tại hai đô thị này đã thay đổi đáng kể sau hai thập kỷ, từ những căn hộ chỉ vài trăm triệu đồng đến các bất động sản hiện có giá hàng chục tỷ đồng.

Theo khảo sát của PV trên các nền tảng bất động sản và thông tin thị trường được công bố, năm 2006, giá căn hộ tại Hà Nội còn khá thấp so với hiện nay. Ngay tại khu vực trung tâm, căn hộ cao cấp ở Hai Bà Trưng có giá khoảng 24-27 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại các khu vực như Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thụy Khuê, giá căn hộ phổ biến khoảng 12-15 triệu đồng/m2.

Tại Trung Hòa - Nhân Chính, giá căn hộ dao động 11-13 triệu đồng/m2. Một căn hộ tầng 10, diện tích 74m2 khi đó có giá khoảng 770 triệu đồng; căn hộ rộng 55m2 tại khu Trung Yên được chào bán khoảng 510 triệu đồng. Các chung cư xung quanh siêu thị Big C có giá khoảng 8-10 triệu đồng/m2.

Ở những khu vực xa trung tâm hơn như Mỹ Đình, Định Công, Pháp Vân, Tứ Hiệp, giá căn hộ cũng chỉ khoảng 6-9 triệu đồng/m2. Tại bán đảo Linh Đàm, mặt bằng giá dao động 6,5-8,8 triệu đồng/m2.

Giá đất xung quanh Hồ Gươm hiện rao bán dao động 1,2-1,8 tỷ đồng/m2.

Đáng chú ý, tại khu đô thị Ciputra, các căn hộ thuộc dự án G03 có giá khoảng 1,2-3 tỷ đồng/căn. Sau 20 năm, giá căn hộ tại Ciputra đã lên khoảng 100-120 triệu đồng/m2. Riêng những căn hộ cao cấp tại khu vực Hoàn Kiếm có mức giá từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2; tại nhiều khu vực trung tâm khác, giá phổ biến khoảng 80-120 triệu đồng/m2.

Theo số liệu quý III/2026 của Savills Việt Nam, giá căn hộ sơ cấp bình quân tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 102-107 triệu đồng/m2. Một số dự án có mức giá lên tới 135-170 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, mặt bằng giá căn hộ cao cấp cách đây 20 năm cũng thấp hơn đáng kể so với hiện nay. Cuối năm 2006, đầu năm 2007, các căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm, đặc biệt ở Quận 1 (cũ), được chào bán khoảng 35-40 triệu đồng/m2. Một số dự án như Avalon, Lancaster, Saigon Pearl, Pasteur Court có giá khoảng 1.000-2.200 USD/m2. Còn hiện tại dao động 100-170 triệu đồng/m2.

Đến quý III/2026, giá căn hộ sơ cấp bình quân tại khu vực trung tâm TP.HCM đã lên khoảng 103 triệu đồng/m2. Đặc biệt, tại lõi trung tâm và bán đảo Thủ Thiêm, căn hộ thuộc phân khúc siêu sang có giá 7.000-15.000 USD/m2, tương đương khoảng 182-390 triệu đồng/m2, theo Avison Young.

Không chỉ căn hộ, biệt thự và nhà liền kề cũng tăng giá mạnh

Ở phân khúc biệt thự, liền kề, sự thay đổi về mặt bằng giá sau hai thập kỷ còn rõ nét hơn tại một số khu đô thị lớn.

Cuối năm 2006, đất biệt thự tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội) được giao dịch khoảng 800–900 USD/m2, tương đương 12-14 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại The Manor, mức giá đã vượt 1.000 USD/m2.

Hiện nay, giá biệt thự, liền kề tại Ciputra dao động khoảng 360-630 triệu đồng/m2, còn tại The Manor phổ biến từ 340-450 triệu đồng/2.

Sau khoảng 20 năm, giá biệt thự liền kề Ciputra đã tăng khoảng 26-53 lần, tùy vị trí.

Theo Savills Việt Nam, đến quý III/2026, giá biệt thự, liền kề sơ cấp bình quân tại Hà Nội đạt khoảng 247 triệu đồng/m2, trong khi giá thứ cấp vào khoảng 183 triệu đồng/m2. Tại một số khu vực trung tâm, giá có thể lên tới 1-1,5 tỷ đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá sơ cấp bất động sản liền thổ bình quân hiện vào khoảng 214 triệu đồng/m2, giá thứ cấp khoảng 159 triệu đồng/m2, theo CBRE. Riêng tại những khu vực đắc địa như Thủ Thiêm, giá biệt thự, nhà liền thổ có thể đạt 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/m2.

Chuyên gia nói gì về tốc độ tăng giá bất động sản?

Thực tế, bất động sản từ lâu đã được xem là một trong những kênh tích lũy tài sản có mức tăng giá đáng kể tại Việt Nam.

Hồi tháng 4/2024, TS Lê Xuân Nghĩa từng chia sẻ tại một hội nghị rằng, trong giai đoạn 1990-2024, giá vàng tại Việt Nam tăng khoảng 30 lần, tương đương mức tăng của giá vàng thế giới. Trong khi đó, cùng giai đoạn, giá bất động sản tại Mỹ tăng khoảng 100 lần, còn tại Việt Nam tăng từ 100-400 lần.

Theo ông Nghĩa, bất động sản là thị trường có mức tăng trưởng rất lớn và ngày càng nóng. Tuy nhiên, giá trị sử dụng của tài sản về cơ bản không thay đổi. Một mảnh đất rộng 100m2 từ năm 1990 đến nay vẫn giữ nguyên diện tích, nhưng giá trị đã khác xa. Điều thay đổi là lượng tiền đổ vào thị trường ngày càng lớn.

Để minh họa, ông Nghĩa kể về căn nhà liền kề rộng 100m2 mà ông mua năm 1990 với giá 56 triệu đồng. Đến năm 2024, căn nhà này được trả giá 20 tỷ đồng. Theo ông, đây là minh chứng cho tốc độ tăng giá rất lớn của bất động sản trong hơn ba thập kỷ.