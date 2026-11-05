Techcombank gửi cảnh báo khẩn đến hàng triệu khách hàng nếu đang thực hiện giao dịch chuyển tiền chứa nội dung sau

Khách hàng Techcombank cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện giao dịch chuyển tiền có nội dung này

Techcombank vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "Quà tặng 0 đồng". Đối tượng thường mạo danh ngân hàng, siêu thị hoặc các sàn thương mại điện tử để dụ người dân nhận quà miễn phí, sau đó tìm cách đánh cắp thông tin tài khoản hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Theo cảnh báo của Techcombank ngày 3/11/2026, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức "Quà tặng 0 đồng" tiếp tục xuất hiện với nhiều biến tướng tinh vi. Lợi dụng tâm lý thích nhận ưu đãi, quà tặng của người dân, các đối tượng tìm cách tạo lòng tin nhằm thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ở kịch bản đầu tiên, kẻ gian mạo danh các tổ chức uy tín như ngân hàng, siêu thị, website thương mại điện tử... để thông báo về chương trình ưu đãi lớn hoặc quà tặng tri ân. Thông tin có thể được gửi đến nạn nhân thông qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hoặc email.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện một hoặc nhiều thao tác để nhận quà. Trong đó, phổ biến là dụ người dùng truy cập đường dẫn, quét mã QR hoặc nhập thông tin trên website giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu tài khoản, thẻ ngân hàng như số thẻ, mã CVV/CVC và mã OTP.

Một kịch bản khác là yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước với lý do thanh toán thuế, phí vận chuyển, phí xử lý đơn hàng hoặc các khoản phí phát sinh để được nhận quà tặng.

Sau khi thu thập được thông tin hoặc nhận tiền từ nạn nhân, các đối tượng sẽ sử dụng dữ liệu có được để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, Techcombank cảnh báo một biến thể nguy hiểm hơn là dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc tệp APK được gửi qua SMS, Zalo, Messenger và email. Khi người dùng cài đặt, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, từ đó thực hiện các thao tác nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước thủ đoạn trên, Techcombank khuyến nghị khách hàng thực hiện nguyên tắc "5 KHÔNG" để bảo vệ tài khoản và tài sản:

- Không nhấp vào đường dẫn lạ hoặc quét mã QR từ những nguồn chưa được kiểm chứng.

- Không cung cấp mã PIN, OTP, CVV/CVC, mật khẩu Internet Banking cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

- Không cài đặt ứng dụng hoặc tệp dữ liệu không rõ nguồn gốc, không được cung cấp trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play và App Store.

- Không chuyển tiền để nhận thưởng, nhận quà khi chưa xác minh rõ thông tin.

- Không cấp quyền trợ năng hoặc quyền điều khiển từ xa cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, khách hàng cần cảnh giác với những chương trình tặng quà miễn phí nhưng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng hoặc phát sinh nghĩa vụ thanh toán. Khi nhận được thông báo trúng thưởng, người dùng nên chủ động xác minh qua website, ứng dụng hoặc hotline chính thức của tổ chức liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng lạ, khách hàng cần nhanh chóng lưu giữ bằng chứng, khóa thẻ, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.